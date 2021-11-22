Бизнес и работа депутата: события для молодежи в столице
Киевский молодежный центр проводит бесплатные курсы и встречи
Идеальная неделя— та, в которой есть и обучение, и работа, и отдых, и время на хоббе. С обучением поможет Киевский молодежный центр, который предлагает полезные и бесплатные курсы и активности.
На этой неделе вас ждет курс по бизнес-стратегии, встречи с депутатом местного совета и певицей-мультиинструменталисткой.
22 ноября
Бесплатный онлайн-курс «Бизнес-стратегия»
Во время курса участники узнают об аналитике рынка; аналитику бизнеса; трендвотчинг; постановку стратегических целей.
Когда: 22-26 ноября
Формат: Онлайн-лекции в YouTube
Регистрация
24 ноября< br />Прямой эфир «Работа депутата местного совета»
Во время эфира вы узнаете об особенностях работы депутатов, полномочиях депутата местного совета, правовом статусе депутата. Получите практические советы по поводу того, как нужно выстраивать коммуникацию с обществом, органами местной власти и внедрять социально-важные проекты.
Спикером будет Никита Геращенко — депутат Бучанского городского совета, начальник отдела международных отношений Киевского областного совета. Помощник-консультант народного депутата на общественных началах. Советник председателя Бучанской районной государственной администрации на общественных началах. Лидер Зе! Молодежки Бучанского района.
Когда: 24 ноября в 15:00
Где: прямой эфир на странице в Instagram
Регистрация
25 ноября
Встреча с украинской мультиинструменталисткой, композиторшей, певицей, экс-участницей группы Panivalkova Ириной Кульшенко (творческий псевдоним Kulshenka)
Ирина расскажет, как искала и продолжает искать себя и как музыка стала частью ее жизни; о сложном периоде после распада группы Panivalkova и о голове инсайтов, которые открыла для себя в этот период, о новом альбоме и творческих планах.
Когда: 25 ноября
Где: Видео на странице в Instagram< /p>
Киевский молодежный центр распространил сеть пространств YouthFull на все районы столицы. В настоящее время в городе насчитывается 18 локаций, где проходят события для активной молодежи.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»