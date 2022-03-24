Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца
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Последствия уличных боев на проспекте Победы. Фото: Голос Украины
Уничтожены дома, торговые центры, выбитые стекла и выжженные фасады. Для многих – разрушенная жизнь. Каким был для столицы месяц «освобождения» украинцев от нашей же свободы.
Ровно месяц назад, 24 февраля, в 4:00 утра за киевское время самоуверенный враг во главе с психопатом объявил в Украине «специальную операцию». Киев планировали взять за три дня. Но мы выстояли. И продолжаем стоять!
Однако борьба не обошлась без жертв. За 29 дней войны враг десятки раз ударял по столице, уничтожал инфраструктуру, разрушал дома, торговые центры, склады. Наши ПВО как могли сбивали ракеты, однако и обломки падали на жилые кварталы. Вспоминаем самые резонансные обстрелы, о которых когда-нибудь будут писать в учебниках по истории. берега столицы услышали два мощных взрыва в районе Осокорков. После падения обломков — в доме на ул. Кошица, 7а начался пожар. Трое раненых…
Разрушенный дом на Позняках. Фото: Борис Копусенко
Разрушенный дом на Позняках. Фото: Борис Корпусенко
СИМВОЛИЧНЫЙ БОЙ НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ
В ночь на 26 февраля продолжались уличные бои на проспекте Победы в Киеве. Военные преступники атаковали одну из военных частей в Киеве. Упорные бои произошли вблизи метро «Берестейская». 101-й бригадой уничтожена колонна российских войск: 2 легковых, 2 грузовика с боекомплектом, танк. На фото автора можно увидеть остатки сожженной вражеской техники, фрагменты амуниции.
Последствия боев на проспекте Победы. Фото: Голос Украины
Последствия боев на проспекте Победы. Фото: Голос Украины
ПЕРВАЯ РАКЕТА В СОЛОМЯНСКОМ РАЙОНЕ
26 февраля около 8:00 в жилой дом на проспекте Лобановского, 6а, попала российская ракета. Разрушение претерпели с 17 по 21 этажи. В результате вражеского обстрела дома погибли двое и тяжело ранены шестеро мирных киевлян. -vprodovzh-misjacja-12d2657.jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
ОБСТРЕЛЫ ОХМАТДИТА
Вечером, 26 февраля из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов в детской больнице «Охматдет» сообщили об одном погибшем ребенке , двое детей и еще двое взрослых получили ранения.
УДАРИЛИ ПО ТРОЕЩИне
27 февраля на Троещине оккупанты устроили по двору многоэтажки по ул. Лаврухина. Уничтожены и загорелись семь частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-го по 15-й этаж окружающих домов.
Последствия обстрелов на Лаврухина, фото размыто зум
Последствия обстрелов на Лаврухин
УДАР ПО КИЕВСКОЙ ТЕЛЕВЕЖЕ
1 марта около 17:00 россияне ударили по Киевской телебашне, в территорию Бабьего. Временно пропал сигнал. Погибли пять мирных киевлян, которые шли по тротуару мимо башни, еще пятеро — ранены.
Горит Киевская телебашня
Последствия обстрелов Киевской телебашни
ОБСТРЕЛЕНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
p style=»text-align:justify;»>2 марта в районе проспекта Георгия Гонгадзе в Подольском районе Киева раздался взрыв. Осколки от вражеских снарядов повредили крышу территориального отдела полиции, помещение частично разрушено. Также повреждены фасады соседних домов и припаркованные автомобили. -5577363.jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
Взрыв У Южного вокзала
2 марта российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит украинских женщин и детей. Уничтожили теплотрассу.
ОБСТРЕЛИ ОБОЛОЧНЫ
О 7:40 14 марта в девятиэтажный дом попал артиллерийский снаряд, обнаружили тело 1 погибшего человека, еще трех человек госпитализировали, девять — помощь оказали на месте. В этот день обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. .jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
ПОД ОБСТРЕЛАМИ МНОГООТЕРХОВКИ И СТАНЦИЯ МЕТРО
15 марта вражеские снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе Подольскому, а также в частном доме на Осокорках. Взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро «Лукьяновская».
Фото: Борис Корпусенк
РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ШЕВЧЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ
16 марта в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 37 человек, из них 2 лица травмированы. vprodovzh-misjacja-017b321.jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
СНОВА ДАРНИЦА
17 марта враг в очередной раз целился на столицу. Вражескую ракету удалось сбить, однако обломки упали на многоэтажку в Дарницком районе. В результате около 5:00 жилой дом претерпел значительные разрушения и загорелся.
В частности, в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже. Менее чем через час пожар удалось потушить. Повреждено также здание медицинской амбулатории Дарницкого района. b1ebad9.jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
Фото Ярослав Вепрев
Фото Ярослав Вепрев
ОБСТРЕЛ АВТОМОБИЛЬНОГО СКЛАДА
17 марта, около 16:30, снаряды кафиров попали в состав и автомобили в Святошинский район. В результате вражеского обстрела сгорели две машины, один человек погиб.
ОБСТРЕЛИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ
18 марта по столице снова ударяли с воздуха. В частности, произошло возгорание в 5-этажном жилом доме, что в Подольском районе столицы. В это же утро враг гатив по другим жилым домам в Шевченковском районе, детском саду и школе. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Больше фотографий — в фоторепортаже. jaknbspvorog-nishhiv-stolicju-vprodovzh-misjacja-e30ec93.jpg» alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
Уничтоженный ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РЕТРОВИЛЬ»
Российские захватчики вечером в воскресенье, 20 марта, осуществили ракетный обстрел Подольского района Киева, обломки ракет попали в торговый центр «Ретровиль». В результате вражеского обстрела и возникшего пожара торговый центр потерпел значительные разрушения. Повреждены окна в окрестных жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Восемь человек погибли. alt=»Битва за Киев: как враг уничтожал столицу в течение месяца» />
Фото Униан
Елена ПЕТРИШИН