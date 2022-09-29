Били электротоком, вырывали ногти и ломали пальцы. Правоохранители обнаружили очередную застенку рашистов
В камере площадью 12 квадратных метров российские оккупанты удерживали до 40 человек.
Фото: Нацполиция A A+ A++ На Харьковщине правоохранители обнаружили очередную застенку рашистских оккупантов. Располагалась она в деоккупированном Волчанске.
Детали и комментарии:«На территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и застенку для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины. Как рассказывают свидетели, в одной камере площадью примерно 12 квадратных метров военные РФ содержали от 20 до 40 человек. Сейчас на месте обнаружения застенки работают полицейские вместе с представителями прокуратуры. Они изымают следовую информацию и доказательства совершения преступлений военными РФ».
В помещении следователи обнаружили удавки, хомуты и другие инструменты для пыток. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки с бесчеловечными условиями содержания зафиксировано несколько десятков дат пребывания людей. А в одной из камер кто-то из заключенных отчеканил молитву.
Полицейские сейчас работают с местным населением, которое находилось в оккупации, и устанавливают потерпевших, которых рашисты незаконно удерживали в помещении застенки-тюрьмы. По данному факту открыто производство по статье 438 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение законов и обычаев войны.
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Накануне оперативники СБУ обнаружили застенку в освобожденном селе Липцы, где боевики «лнр» и рашисты содержали местных жителей, которые отказывались сотрудничать с врагом. Она была устроена в помещении, где располагалась так называемая «народная милиция лнр». По информации спецслужбы к заключенным применяли жестокие пытки, после чего их силой вывозили их на территорию России.
А 21 сентября застенку рашистов нашли в освобожденном Купянске. Она размещалась в подвале помещения полиции. Там людей подвергали физическим пыткам и психологическому насилию. В камере, где может содержаться четыре человека, оккупанты содержали более 20 человек. Они спали поочередно, потому что не было места.
Всего на территории освобожденной Харьковщины украинские правоохранители обнаружили более 10 застенков, в которых рашисты издевались над мирными украинцами.