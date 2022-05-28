«Били, душили и вводили неизвестные препараты». Украинские военнопленные рассказали о пережитых пытках
Самые жестокие пытки рашисты применяли к офицерскому составу ВСУ и бойцам «Азова».
Фото из сообщения Людмилы Денисовой в Facebook A A+ A++
Событие: Освобожденные из плена украинские военные сообщили, что российские кафиры их пытали и жестоко обращались с ними. Об этом рассказала омбудсменка Людмила Денисова в Facebook, побывав в заведении здравоохранения, где сейчас лечатся бывшие пленники.
Детали и комментарии:По ее словам, большинство наших военнослужащих попали в плен под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в СИЗО Таганрога и Воронежа. «Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, связывали руки веревками. В плену украинских военнослужащих пытали — угрожали убийством, избивали и унижали. Азов». Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забросали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били киянкой и ногами», — отметила Людмила Денисова.
Украинские военнослужащие также сообщили, что рашисты вводили им неизвестные препараты на букву «М», после чего они потеряли сознание и теряли память. Оккупанты заставляли наших солдат учить стихотворение «Простите нас, родные россияне», гимн рф, историю создания герба и флага рф, иначе — применяли пытки и пытки.
Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20. Вместо санузла — ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление — на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам.
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По словам Людмилы Денисовой, жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК. Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании — на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, рашисты издевались и говорили, что оно «человеческое». Украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными. Карты с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом. Уполномоченный по правам человека ВРУ отмечает, что указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Сколько украинских военных сейчас находится в плену — неизвестно. В середине апреля в эфире телемарафона министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что заложниками кремля являются около 700 военнослужащих. Недавно минобороны России заявило, что в «плен сдались» 2439 украинских военных, которые находились на территории завода «Азовсталь». Хотя украинские эксперты считают, что кафиры могли завысить эти цифры.
На днях командир полка «Азов» Денис Прокопенко позвонил своей жене Екатерине и рассказал, что россияне удерживают украинских бойцов в удовлетворительных условиях. Об этом она сообщила в комментарии The Guardian, пишет УП. «Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — контролирующие ситуацию», — заметила супруга украинского героя.