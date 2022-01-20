Билет в лето: в киевском музее представляют выставку красочных пейзажей и натюрмортов
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Художник Сергей Вовк. Фото из личного архива художника.
В музее Шолом Алейхема проходит персональная выставка «Мотивы лета» известного художника, заслуженного художника Украины Сергея Вовка.
Зимой люди часто ностальгируют по теплому времени года и за солнечной погоды. Поэтому готовя эту экспозицию, коллектив Музея Шлем Алейхемастремился не только подарить своим посетителям красоту природы, но и познакомить их с творчеством Сергея Вовка — представителя известной творческой династии художников.
Сергей Волк является художником в третьем поколении. Его дедушка — классик украинской живописи и профессор Александр Сиротенко (1897-1975), известными художниками были также его родители: Надежда Сиротенко (1920-2005) и Александр Волк (1922-2004).
Возрастая в творческой семье он и сам с детства проявлял хорошие способности в рисовании. Его первыми художественными произведениями стали маленькие открытки, где мальчик изображал солнце, восходящее или лес или реку… unbsplito-unbspkiyivskomu-muzeyi-predstavljajut-vistavku-farbistih-pejzazhiv-tanbspnatjurmortiv-a2e7bd7.jpg» alt=»Билет в лето: в киевском музее представляют выставку красочных пейзажей»В своем творчестве художник воспевает красоту украинской природы. Фото: Татьяна Асадчева
По словам искусствоведов, получив классическое художественное образование, Сергей Вовк в своем творчестве ориентируется на лучшие достижения мировых направлений живописи. В частности находки и открытия импрессионизма художник подчинил собственным творческим задачам и задумкам, наполняя свои полотна солнечным сиянием, которое превращает повседневное в внеземное, волшебное и одновременно очень близкое человеку. Стремление к свету, стремление к светлому — творческое кредо художника.
«Главное для меня — это создать какой-то положительный образ, ощущение этого дня. Мы кланяемся солнцу ежедневно, когда его видим, внутренне. Я это очень остро чувствую. Живопись и любовь либо существуют, либо не существуют. Так и художник: или состоялся или нет», — говорит Сергей Волк.
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева. alt=»Билет в лето: в киевском музее представляют выставку красочных пейзажей и натюрмортов» />
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
В экспозиции «Мотивы лета»представлены в основном работы, созданные в Григоровке. Эта живописная местность на берегу Днепра имеет особое значение для художника и его творческой семьи: именно там часто искал вдохновение также его дедушка-Александр Сиротенко и родители.
От них художник унаследовал любовь к родному краю, найдя собственный оригинальный подход к изображению его эпической, песенной красоты. С пронзительным ощущением воплощает он хрупкую и нежную красоту цветов, сочность плодов, звонкую гибкость трав, удивительную живописность Днепра и его берегов.
Большинство работ были созданы в Григоровке, где художник провел почти полгода. Фото: Татьяна Асадчева
«Работы известного современного художника Сергея Вовка являются не только продолжением традиции известной творческой династии и свидетельством высокого уровня профессионализма, они излучают невероятное тепло и жизненную силу. Глядя на них испытываешь незаурядный подъем и радость, которого иногда так не хватает в повседневной жизни», — рассказывает куратор артпроекта, директор музея Шолом Алейхема Ирина Климова.
Сергей Александрович Вовк родился в 1958 году. Начальное художественное образование он получил в Республиканской средней художественной школе им. Тараса Шевченко. В 1982 году окончил Киевский государственный художественный институт в мастерской станковой живописи профессора Виктора Пузыркова. Кроме него, Сергей Вовк считает своими учителями украинских мастеров мирового уровня — Александра Мурашко, Федора Кричевского, Алексея Шовкуненко.
Сентябрьский восход над Днепром. Фото: Татьяна Асадчева
Работы художника хранятся в НХМУ, Национальном музее «Киевская картинная галерея», Национальном заповеднике «София Киевская», Тернопольском, Черкасском, Херсонском областных художественных музеях, Мемориальных музеях .Тычины и И. Кавалеридзе, во многих частных коллекциях Украины, США, Германии, Израиля, Швейцарии, Польши, Бельгии, Франции, Великобритании, Португалии, России, Китая.
Выставка живописи Сергея Вовка «Мотивы лета»
Когда: до 25 января;
Где: Музей Шолом- Алейхема, улица Большая Васильковская, 5;
Стоимость билета: 60 грн, льготный — 30 грн.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»