Безработные украинцы получат 100 тысяч гривен
Беспроцентную финансовую помощь размером до 15 минимальных зарплат (сейчас эта сумма составляет 97500 гривен) можно использовать только для приобретения оборудования и материалов.
«Помощь предоставляется на возвратной основе — через три года предпринимательской деятельности всю сумму, за вычетом уплаченных за это время налогов, нужно будет вернуть. Но она может стать и безвозвратной. Например, если в первый год с даты получения финансовой помощи предприниматель трудоустроил по направлению центра занятости не менее двух неработающих трудоспособных лиц из числа членов малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года, средства возвращать не нужно», — объяснил
Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту регистрации. Также необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности и бизнес-план будущего дела. Его нужно разработать самостоятельно, или во время бесплатного профессионального обучения.
Документы в центр занятости можно подать в бумажном виде или, по наличию технической возможности, в электронном — через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Действие».
По результатам рассмотрения пакета документов комиссия принимает решение о предоставлении финансовой помощи или об отказе. Если решение положительное, то в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления необходимо создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо — предприниматель.
В 2021 году услугами столичной службы занятости воспользовались более 62 тысяч граждан.
Помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей «Рука помощи», разработанной Министерством социальной политики Украины. На реализацию этой программы в принятом парламентом госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн.
Также в январе 2022 года начинают действовать изменения которыми работодателей будут штрафовать за то, что указывают в объявлениях о работе желаемый пол потенциального работника.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»