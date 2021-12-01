Без воды и с молитвами: как киевляне голосовали за независимость Украины
«Да» независимости сказали более 90% участников референдума. Фото: коллаж «Вечерний Киев»
Ровно 30 лет назад в Украине состоялся референдум по независимости. Одновременно 1 декабря 1991 года прошли и первые президентские выборы в нашей стране. После неудачной попытки государственного переворота в Москве (ГКЧП) Верховная Рада УССР под председательством страницу в истории на пути создания суверенного государства.
На референдуме 1 декабря 1991 года жители Украины одобрили и подтвердили этот документ — за независимость страны проголосовали 90,32% граждан.
На всеукраинский опрос был вынесен только один вопрос: «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?» с двумя вариантами ответа: «Да, подтверждаю» или «Нет, не подтверждаю».
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Граждане Украины во всех 27 регионах республики (24 областях, Автономной республике Крым, в Киеве и Севастополе) ответили «Да».
В Киеве независимость страны поддержали 92,88% участников референдума. Как сообщал корреспондент «Вечернего Киева» с одного из участков на Оболони, были опасения, что оставшиеся без горячей воды жители 9-го микрорайона возьмут и проголосуют против, но они не оправдались. Интересы Украины люди поставили выше собственных бытовых нужд. Жители Оболони, входившей тогда в состав Минского района, отдали 96% голосов за независимость страны. -tanbspznbspmolitvami-jaknbspkijani-golosuvali-zanbspnezalezhnist-ukrayini-07eb2d9.jpg» alt=»Без воды и с молитвами: как киевляне голосовали за независимость Украины» 1991г.Во время референдума не обошлось и без инцидентов. Так, апологеты СССР, бывало, срывали сине-желтые флаги, развевающиеся у участков и пытались остановить голосование необычными для того времени сообщениями о «минировании». Подозрительный пакет обнаружили и в избирательном ящике в 4 что на улице Приречной. Как оказалось, там лежал толстый дневник с молитвами, заклинаниями и рецептами на все случаи жизни, адресованными кандидату в президенты Левке Лукьяненко.
Первая страница «Вечернего Киева», 2 декабря 1991г. Впрочем, Левку Григорьевичу это не помогло. На выборах главы государства победил Леонид Кравчук. За него проголосовали 61,59% избирателей. Второй результат на выборах президента получил Вячеслав Чорновил с 23,27% голосов.
Как вспоминал сам Кравчук, когда ему позвонили из ЦИК 2 декабря поздравить с избранием президентом, он спросил: «Что с референдумом?». Леонид Макарович, впрочем, как и все тогдашние политики, не были уверены, что народ проголосует за независимость.
Официальные результаты голосования. «Вечерний Киев», 4 декабря 1991 года. В результате до 1 января 1992 года 45 стран признали независимость Украины. До 1 декабря 1991 года ни одна страна мира этого делать не собиралась. Таким образом, декабрьский «кравчуковский» референдум сыграл огромную историческую роль. Через семь дней после референдума и выборов президента, 8 декабря 1991 года, руководители Украины, России и Белоруссии подписали соглашение о создании Содружества Независимых. Благодаря этим договоренностям Советский Союз прекратил свое существование как субъект международного права, а Украина стала полностью независимым государством. Из-за агрессии России наша страна денонсировала большинство договоров, заключенных в рамках СНГ.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»