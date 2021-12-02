Без грима и ретуши: столичные спасатели выпустили оригинальный календарь
календарь имиджевый и рассчитанный сугубо для спасателей. Фото: ГСЧС
В этом году фотографии выбрали из реальных вызовов, без всякой постановки.
Седьмой год накануне нового года в Главном управлении ГСЧС Киева презентуют имиджевый календарь со столичными пожарными на страницах.
< >Каждый год фотографии на календаре были сняты в студии: при профессиональном свете и гриме. Но впервые за семь лет в ГСЧС решили использовать реальные фото с мест ликвидации огня. В каждом кадре пожарные в одиночку с огнем — часто в копоти от дыма, уставшие от борьбы со стихией, но сконцентрированные и решительные. А черно-белое оформление фотографий акцентирует на эмоциях спасателей.
Светлана Водолага, пресс-секретарь ГУДСНС Киева журналистке «Вечернего Киева» рассказывает, что на каждой странице месяца добавили QR-код, по которому можно перейти и увидеть публикацию пожара, где сделано фото.
Впервые за семь лет в ГСЧС решили использовать реальные фото из мест ликвидации огня
Календарь на 2022 год
что календарь имиджевый и рассчитанный сугубо для спасателей, а не для продажи. Но вскоре на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Киева появится конкурс, где победитель сможет получить новенький календарь на 2022 год с мужественными спасателями.
Недавно, до Всемирного Дня сахарного диабета, на Крещатике посвященную жизни с диагнозом «сахарный диабет». К выставке презентовали также календари на 2022 год.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»