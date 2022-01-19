Без ареста: после второй попытки Печерский суд избрал меру пресечения Порошенко
Митингующие под Печерским райсудом с государственными флагами и флагами «Европейской солидарности»
17 января суд так и не объявил решение — после пяти на совещательной комнате судья Алексей Соколов не вышел в зал заседания. Следовательно, рассмотрение дела перенесли на сегодня, 19 января — суд заседал в 14:00.
Напомним, что пятый президент стал фигурантом дела о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР». Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе.
В понедельник, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежного турне. В аэропорту «Жуляны» его встретили тысячи украинцев, приехавших поддержать бывшего главу государства, которого хотели арестовать сразу после прилета в Украину.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»
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