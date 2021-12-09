Бестселлеры и музыкальные хиты: галерея на Виноградаре представила яркую выставку
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Художница Леся Максимова на открытии экспозиции. Фото из личного архива героини
Артгалерея «Путь к себе» представляет персональную выставку современной украинской художницы Леси Максимовой. Концепция экспозиции «Впечатление» максимально проста — гармония сочетания цвета в картинах, которые придают зрителю ощущение легкости и уюта. В выставочном зале галереи представлены более 30 работ, в том числе достаточно известные для поклонников искусства картины: по произведению Габриэля Гарсиа Маркеса «Стариган с большими крыльями», Эрнеста Хемингуэя«Старик и море», а также много новых произведений, которые не были представлены ранее, среди которых можно выделить: по стихотворению Хуана Рамона Хименеса «Уже не вернусь», по песне «Sanctum Sanctorum» Светланы Сургановой, по фильму «Стал спектаклем «Не плачьте по мне никогда»…
В экспозиции представлены более 30 работ художницы. Фото: Татьяна Асадчева
«Свою манеру живописи я не могу определить по стилистике, потому что не хочу ограничивать себя и вешать рамки на свои картины. Каждое полотно – производное от того, кто его пишет. Я не придумываю манеры, а, просто, откровенно хочу написать то, что вижу или чувствую. Лично для меня подобные переживания — своеобразное сокровище, которое постепенно превращаю в художественное произведение. То есть, внутри меня рождается соответствующий образ, который остается перенести на полотно»,— рассказывает Леся Максимова. -bb45d88.jpg» alt=»Бестселлеры и музыкальные хиты: галерея на Виноградаре представила яркую выставку» />
Фрагмент экспозиции Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
По словам художницы на творчество ее вдохновляет сама жизнь во всех его многогранных проявлениях. Это может быть только увиденный фильм или спектакль или недавно прочитанная книга. Но иногда бывает, что рождаются интуитивные образы, непродуманные заранее художницей.
«Это мгновение для меня просто сказочное, потому что у тебя на глазах рождается что-то особенное, чего какие-то минуты назад не было ни в твоем воображении, ни в этом материальном мире»,— рассказала о творческом процессе автор картин.
По словам искусствоведов, картинам художницы присуща яркая палитра чувств, ощущений и впечатлений, несущих в себе глубокий символизм.
Галерея «Путь к себе» является важным художественным центром Виноградаря. Фото: Путь к себе
«Двери художественной платформы «Путь к себе» всегда гостеприимно открыты перед такими светлыми, талантливыми и высоко духовными личностями, как госпожа Леся Максимовкуратор экспозиции, искусствовед Ирина Мороз. —¦Наше артпространство со дня его основания ориентируется на поиск художников, творчество которых является интересным и актуальным современным зрителям.
Выставка Леси Максимовой «Впечатление»
Когда: до 12 декабря, вторник-суббота с 11:00 до 19:00; выходные: воскресенье и понедельник.
Где: Галерея «Путь к себе», проспект Правды, 43-б (Варшавский микрорайон)
Вход свободный< /p>
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»