Беспокойная ночь и тревожное утро. Путинская армия обстреляла семь областей Украины
Рашисты продолжают убивать гражданских украинцев, разрушать частные дома, гостиницы, железнодорожную инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения.
Фото ГСЧС A A+ A++
Событие:Относительно спокойные ночь и утро пережили жители Волыни, Закарпатья, Ровенщины, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, а также Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областей; >
Детали и комментарии:Как говорится в возведении областных военных администраций, в Сумской области ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал обстрелы. «Эсманская община: почти в 6 утра, обстрелы из миномета, — сообщили в сводке. — После 7 утра было около 30 взрывов. Огонь был с территории РФ, пострадавших и разрушений нет. В течение суток враг продолжал обстрелы пограничной службы из тяжелого вооружения. Артиллерия, минометы Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
На Днепропетровщине враг ударил из «Ураганов» по жилым кварталам Зеленодольской общины. «Самая напряженная ночь, — написал в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. — В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пять ранены. В Большой Костромке без пострадавших. Село частично без светла. Костромцы повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами».
В Харькове ночь прошла с обстрелами. По инфраструктуре Шевченковского райна кафиры наносили удары с реактивных систем залпового огня, предварительно — без жертв и потерпевших. По области в течение суток обстреливали Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Один человек пострадал в Коробочкино в Чугуевском районе.
Как информирует Государственная служба чрезвычайных ситуаций, в результате российских обстрелов нескольких районов Харьковской области выгорело более 8 гектаров экосистем. «Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области, – сообщает ДСН. – В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 гектаров экосистем. Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе города Балаклея. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 квадратных метров».
В ГСЧС добавили, что 12 июня в 14 В результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковщины. Пламя охватило площадь около 4 га.
В Луганской области продолжались интенсивные артобстрелы Лисичанска, где погибли трое местных жителей: мужчина и женщина, а также 6-летний мальчик. Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре — в Золотом, а в Горном — два дома и детский сад. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое, что повлекло за собой гибель трех человек, а один гражданский ранен.В Донецкой области активные боевые действия находятся вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Святогорска, Лимана. Ночью враг нанес авиационные удары по Бахмуту и Удачному. Разрушены и повреждены около полусотни частных домов, два отеля, железнодорожная инфраструктура, объекты жизнеобеспечения области — трансформаторные подстанции, электросети. Область остается без газа, частично — без электричества и воды. Эвакуация населения продолжается.
Утром в Николаеве раздавались взрывы. Днем 12 июня были обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждены жилые дома.
Областные военные администрации информируют, что на Херсонщине ситуация очень тяжелая. «Боевые действия несут много повреждений, ранений и смертей, — говорится в сообщении. — Практически весь Бериславский район страдает от взрывов и обстрелов, мародерств, издевательств. Большинство деревень без воды, света и газа».