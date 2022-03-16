Берлинале не пустит российские делегации на фестиваль, но российское кино бойкотировать не будет
Берлинале выступает против общего бойкота культурных произведений
Кинофестиваль Берлинале сделал официальное заявление о войне в Украине в фестивале.
«Берлинале решительнее всего осуждает захватническую войну России, которая нарушает международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто работает против этой войны»,— говорится в заявлении.
Организаторы решили исключить официальное государство, а в этом случае российские учреждения или делегации, а также субъектов, поддерживающих режим, от участия в Берлинале.
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Вместе с тем, в заявлении подчеркнули, что Берлинале превратился в место для межкультурных встреч и на платформу для критического изучения текущих и исторических событий в мире. Поэтому исключать русские произведения из фестиваля не будут.
«По усмотрению на преступную российскую захватническую войну речь не может идти об исключении кинематографистов или работников культуры. . Очень часто их работы выражают критику соответствующих режимов. Поэтому Берлинале явно выступает против общего бойкота культурных произведений на основе их происхождения, поскольку это также подавит много критических голосов. И мир нуждается в этих критических голосах»,— говорят организаторы.
Берлинский международный кинофестиваль надеется на скорое прекращение российской агрессии и мир для Украины.
Оксана КОШЕВА
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