Бенедикт Кембербетч взял на сцену международного фестиваля украинский флаг: видео
Бенедикт Кембербетч в очередной раз поддержал Украину
На церемонии вручения наград Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре (США) знаменитый актер со сцены украинцев и попросил передать ему желто-голубое знамя.
Любительское видео, снятое поклонниками, Бенедикт Кембербетч запостил на своей странице.
Это не впервые знаменитый актер поддерживает Украину со времени российской агрессии. На днях, во время церемонии вручения именной звезды на Аллее славы актер в своей эмоциональной речи призвал мир не просто сочувствовать, а действовать. о войне. Между прочим, прадед Камбербетча родился в Бердянске. Интересно, что среди сотен комментариев фаны пишут, что знаменитому актеру нужно задействовать силу доктора Стивена Стренджа из вселенной Мстителей. К слову, среди голливудских звезд сейчас своеобразная мода, заявлять, что у них есть корни из Украины. В частности, об этом напомнила Мила Квинс. Вместе с мужем, актером Эштоном Кутчером она пообещала пожертвовать три миллиона долларов для помощи нашей стране.
Наибольшую сумму пожертвовал Леонардо ди Каприо (его бабушка родом из Одессы). Он заявил, что передал 10 миллионов на нужды ВСУ.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»