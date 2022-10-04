Белый флаг и открытые руки. Более 2 тысяч русских солдат изъявили желание сдаться в плен Украине
Россияне ищут разные способы избежать участия в войне.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: За последние несколько недель на горячие линии проекта «Хочу жить» поступило более 2 тысяч обращений от российских солдат, желающих сдаться в плен Украине. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире «Freeдом».
Детали и комментарии:Он также рассказал, что обращаются даже те, кого еще не успели отправить на фронт, но они хотят заранее знать, как действовать. Юсов отметил, что государственный проект «Хочу жить» позволяет россиянам не воевать и сохранить свои жизни, и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен Вооруженным силам Украины.
Есть телефоны горячей линии, Telegram-канал, чат-бот и сайт. Если убить в поисковую систему, вся информация появляется. Гражданин РФ или представитель временно оккупированных территорий ОРДЛО, временно оккупированного Крыма, которого отправили в рядах оккупационной армии в Украину, обращается к проекту, выходит на связь, с ним поддерживают контакт, проверяют информацию, устанавливают местонахождение, принимают меры безопасности — белый флаг, откинутое оружие, открытые руки. Это то, что свидетельствует об отсутствии агрессивных намерений», — сказал он.
Представитель ГУР добавил, что Украина придерживается Женевских конвенций, и пленных есть где разместить, чем накормить и во что одеть. Также Юсов отметил, что повестки в россии выдали 100 тысяч мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.
Forbes со ссылкой на собственные источники 4 октября сообщил, что менее чем через две недели после объявления «долевой» мобилизации россия покинули около 700 тысяч человек. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей уехал из страны в туристических целях. Ранее СМИ приводили цифру 194 тысяч россиян, выехавших через неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В начале сентября, еще до объявления мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек. вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов 4 октября сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч россиян, а уехали из страны за этот период 147 тысяч россиян. МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехали 53 тысячи россиян, а ежедневно границу переходят 10 тысяч человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября. В ЕС за неделю до въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем за неделю до этого, подсчитало пограничное агентство Евросоюза Frontex.
Сама мобилизация в России проходит со значительными трудностями. Как сообщает ГУР МО, на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек, однако к 30 сентября в институт фактически отправили 9000 мобилизованных. Было сообщено, что до 1 октября должно прибыть еще 2000. «Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питанием. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь.В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная.К тому же, большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой «не хватило»». говорится в сообщении.
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Военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 года и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам: «Люди отключают домофоны и не открывают дверь». В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 — 10.
В Бурятии нарастает недовольство мобилизацией. В частности, в селе Баргузин были мобилизованы даже мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя Забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, поэтому жители Баргузина были вынуждены собирать «гуманитарную помощь» для мобилизованных односельчан.
О плохих делах для кафиров 4 октября в Facebook сообщил и Генштаб ВСУ. «Враг деморализован, оставляет позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы, — констатирует Генштаб. — Все это — с целью замедления темпов наступления наших войск.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выимка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов».
< Как сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, с начала полномасштабной российской армии овой агрессии Силы обороны Украины деоккупировали 1534 населенных пункта, из которых 483 — на Харьковщине.