Белый дом связывает рост цен на горючее в США и мире с агрессией России
Сохранение высокой стоимости на горючее в мире, а также непрерывные волны роста цен на заправках в США напрямую связаны с последствиями войны России против Украины, а также принуждение РФ к изоляции на международном рынке.
Об этом заявила советница президента Байдена по экономическим вопросам Сесилия Раус, передает CNN.
"Мы, конечно, надеемся, что это (высокая стоимость горючего на заправках – ред.) скоро нивелируется. В известной степени это зависит от Путина. Но президент (Байден – ред.) сосредоточен на решении этих проблем, – отметила советница Белого дома.
Она отметила, что в администрации рассматривают возможность введения национального налога на топливо как один из вариантов для долгосрочного уменьшения цен на заправках.
"Президент понимает неопределенность. Все варианты находятся на рассмотрении. Он сосредоточен на этих вопросах, – добавила она. В этой связи чиновница сказала, что президент хочет заручиться поддержкой Конгресса.
"Он не может делать все в одностороннем порядке, поэтому ему нужно поработать с партнерами в Конгрессе, чтобы принять существенные изменения, но очень важно понимать, что президент сосредоточен на росте цен", – отметила представительница Белого дома.
Что известно
Перед тем, как принять санкции против России, а также ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь, президент Байден предупредил граждан о том, что это будет иметь последствия прежде всего для цен на топливо.
Вскоре Байден должен объявить развернутый план правительства по преодолению последствий инфляции, которая возникла в постпандемийный период, а также обострилась после агрессии РФ против Украины.