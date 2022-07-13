Белорусский пограничник незаконно прибыл в Украину, чтобы встать на защиту нашей страны
Нелегал рассказал, что в Украину пошел вместе с единомышленником, но пересечь государственную границу смог только он один.
Фото ГНСУ. A A+ A++
Событие: Белорусский пограничник нарушил закон, чтобы стать в защиту Украины. Как сообщает ГНСУ, мужчину, который без документов незаконно пересек украинскую границу, обнаружили на Волыни.
Детали и комментарии:Отмечается, что мужчина незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси. Он сообщил украинским пограничникам, что проходил службу в Брестской пограничной группе. Свой поступок объяснил тем, что хочет присоединиться к Силам обороны Украины в войне против РФ. Нелегал рассказал, что в Украину пошел вместе с единомышленником, но их обнаружили белорусы и начали преследовать со стрельбой. Пересечь государственную границу смог только он один. Проводится проверка того, что сообщил белорус. После этого будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
«Белорусские Гаюн» утром 13 июля сообщил, что в Беларуси в течение 11-12 июля было замечено движение военной техники, а также зафиксированы очередные учения. По данным мониторинга, было замечено пять КамАЗов с полевыми кухнями, двигавшимися в сторону Мозыря. Также по трассе М5 в направлении Марьиной Горки со стороны Минска двигался белорусский тентовый МАЗ. Зафиксирован проезд «Урала» вооруженных сил Беларуси по трассе М4 в Минск. По трассе М6 возле Ракова со стороны Гродно двигались два КамАЗа с радиолокаторами, Кунг сопровождения Вооруженных сил республики Беларусь. Еще один тентовый МАЗ ВС РБ двигался по трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста, а в Ельске (Гомельская область) снова слышно обучение недалеко от поселка Забозье.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Запад в, мол, агрессивных намерениях в отношении России и его страны. На встрече с выпускниками военных вузов и офицерами диктатор, повторяя риторику своего кремлевского наставника Путина, высказался, что якобы страны НАТО формируют «бронированный кулак», который создается, по его мнению, «явно не для защиты». иногда, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом РФ, разрабатываются стратегические планы нападения на россию, и главное направление удара через Украину и Беларусь», — сказал Лукашенко.