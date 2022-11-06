Белорусские военные жалуются на пренебрежительное отношение российских «чмобиков», — разведка
Между солдатами России и Белоруссии растет напряженность. Белорусские военные жалуются на пренебрежительное отношение. /p>
Фото из сообщения ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из РФ, которые преимущественно состоят из так называемых «частично мобилизованных» граждан. Среди «чмобиков» наблюдается вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий. Также растет напряженность между военными двух государств, сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
Детали и комментарии: По данным наших разведчиков, многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. «Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. Число прецедентов быстро растет, в беларуси», — говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Главная задача «чмобиков» в Беларуси — подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем они вынуждены жить в неприспособленных условиях — преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий. «В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. Масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. порядка отправлять в Белоруссию военных и мобилизованных медиков из России. отмечает ГУР Минобороны.
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По данным ГУР Минобороны, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных военных России. В настоящее время у Беларуси нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. В то же время страна проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга. Об этом рассказал представитель украинской разведки Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина. По его словам, начиная с апреля, Александр Лукашенко регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, предоставив свою территорию России. «Конечно, потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории рб осуществляются запуски ударных БПЛА, которые россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты «Кинжал», – отметил Черняк.
Напомним, 6 ноября украинский военный Валерий Маркус написал в Telegram, что жителям Волынской и Ровенской областей, граничащим с Беларусью, лучше на некоторое время выехать в более безопасные места. украинско-белорусской границе спокойная: «Граница не нарушена. Военные постоянно мониторят обстановку. Угрозы с той стороны границы не наблюдается», — подчеркнул он, призвав граждан доверять только официальным источникам информации.