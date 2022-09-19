Белогоровка – это Украина. ВСУ освободили от оккупантов поселок в Луганской области
Сине-желтый флаг взвился и над 3 населенными пунктами Донетчины.
< strong>Событие: Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили поселок Белогоровка в Луганской области. О полном контроле ВСУ над этим населенным пунктом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Гайдай.
Детали и комментарии: «Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет гораздо труднее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба. Люди нас ждут. Мы готовимся. Украинские власти сразу начнут работать в деоккупированных общинах», — отметил глава Луганской ОВА. А нардеп Юрий Мысягин сообщил в Telegram, что украинские войска освободили три села на Донетчине — Крымки, Александровку и Яровую.
Между тем ГУР Минобороны сообщило в Facebook, что российским войскам запрещают отступать под страхом смерти после того, как они потерпели неудачу во время контратаки в Бахмутском районе. «Чтобы остановить побег с огневых позиций, командиры вражеских подразделений в очередной раз напомнили подчиненным о запрещении самовольного их оставления и о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых «заградительных отрядов». Они ссылаются на приказ командующего №222, напоминающий печально известный стали 28 июня 1942. Согласно ему советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления», — говорится в сообщении нашей разведки.
читайте также: 207-е сутки войны: ВСУ отбили 6 нападений, уничтожили 5 беспилотников, вертолет и баржу с оккупантами Заместитель министра обороны Анна Маляр против Украины. По ее словам, ВСУ обнаружили десятки рапортов с отказами продолжать участие в «спецоперации» в одном из недавно уволенных населенных пунктов. В рапортах оккупанты отмечают, что проинформированы об уголовной ответственности за отказ выполнять условия контракта.