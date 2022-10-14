Беларусь ввела режим «контртеррористической операции» и проводит скрытую мобилизацию
Что задумал самопровозглашенный президент лукашенко?
Событие: < /strong>В интервью росСМИ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь якобы ввела режим «контртеррористической операции».
Детали и комментарии: По его словам, это произошло после совещания лукашенко с представителями силовых структур. «Была информация о том, что из блока отдельных соседних государств планируются провокации, едва ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — сказал он. сказал министр, пишет «Наша Ніва». Издание отмечает, что если такой режим действительно введен, это расширяет полномочия силовиков и может являться сигналом еще большего усиления репрессий в стране.
Также «Наша Ніва» пишет, что получила от нескольких не связанных между собой источников информацию о том, что под предлогом проверки боеспособности армии лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации. Но диктатор решил публично не объявлять о решении, учитывая реакцию российского общества на путинскую «долевую мобилизацию». Один из собеседников издания отметил, что понять цель мобилизации можно будет после того, как появится информация о ее масштабах. Набор до 2000 человек свидетельствовал бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например артиллерийские. на нескольких направлениях», — сказал он, пишет Европейская правда.
Напомним, 8 октября послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, утверждающая, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси. 10 октября самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились развернуть совместную региональную группировку войск. По его словам, это связано с «обострением на западных границах» Союзного государства.
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Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в программе военного телевидения Украины «Под прицелом». «Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению. На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины , у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций», — отметил представитель военной разведки Украины.
В эфире телемарафона командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что в настоящее время в Беларуси находится примерно до тысячи российских военных. А также — 6 самолетов РФ ударного типа, 4 пусковые установки оперативно-тактического комплекса «Искандер» и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400. Он добавил, что созданная совместная региональная группировка и увеличение численности российских войск на территории Беларуси может быть использована для наступления России на Украину. Наев заверил, что ситуация в этом направлении полностью контролируется.