Беларусь встретила российских военных с хлебом-солью и пригласила на свои территории иранских инструкторов
Именно иранцы координировали запуски дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины.
Фото Минобороны Беларуси. A A+ A++
Событие: Центр национального сопротивления сообщает, что иранских инструкторов привезли в Беларусь для обучения российских военных и для координирования запусков беспилотников по объектам инфраструктуры в Украине.
Детали и комментарии: «В селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА «Shahed-136″ по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областей Украины», — информирует Центр национального сопротивления.
Также, по данным местного подполья, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде. оккупанты продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины. 23 октября Министерство обороны Беларуси отчиталось о прибытии российских военных на территорию страны, на полигоне их встретили с хлебом-солью. Белорусские власти обнародовали фотосфит, подписав, что «российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь». Внешний вид военных и разная форма указывают на то, что в Беларусь свозят «частично мобилизованных» граждан России, а не регулярные части путинской армии. Телеграмм-канал «Белорусские Гаюн» считает, что такие действия России и Беларуси преследуют цель создать дополнительное напряжение на границе с Украиной и странами ЕС. Кроме того, Минск предоставляет инфраструктуру для подготовки большого количества мобилизованных. Расследователи отметили, что российские военные прибывают на военные полигоны белорусской армии в северных и центральных регионах, а не на границу с Украиной.
Также «Белорусский Гаюн» информирует, что белорусские военные пропагандисты уже не скрывают развертывание так называемой региональной группировки войск — прикрытие для боевой подготовки мобилизованных россиян на территории Белоруссии. В частности, пропагандисты подконтрольного России белорусского телевидения продолжают рассказывать о «планах нападения НАТО на Беларусь с применением ядерного оружия» и о развертывании региональной группировки войск армии РФ и Беларуси «в качестве вынужденной меры сдерживания». Кроме этого, пропагандисты утверждают, что российские военные, которые продолжают прибывать в Беларусь, будут проходить «плановую боевую подготовку».
читайте также: Оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами. Какие города пострадали Тем временем, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что еще больше иранских военных беспилотников могут быть на пути к российским военным. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg. «Мы считаем, что Россия получила от Ирана десятки этих БПЛА и еще больше потенциально находятся в разработке», — сказал 60-летний Блинкен.
Он выступил с заявлением через день после того, как Белый дом обвинил Иран в отправке инструкторов и техников в оккупированный Крым для оказания помощи и поддержки российских атак на украинские объекты. Блинкен добавил, что США работают над тем, чтобы противостоять усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки.