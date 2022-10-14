Беларусь разворачивает общую с РФ группировку на своей территории. Что это значит?
Самопровозглашенный белорусский президент цинично заявил, что через неофициальные каналы якобы получил информацию о возможном ударе по Беларуси с территории Украины.
Лукашенко руководит Беларусью с 20 июля 1994 года. Фото depositphotos.com A+A++
“Мой ответ был прост: “Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть до одного метра нашей территории”, — пригрозил Лукашенко.
— Заявление о развертывании совместной с РФ группировки свидетельствует о том, что Беларусь продолжает подготовку к вступлению в войну, — говорит военный эксперт Олег Жданов. — Подчеркиваю: продолжает! Формирование региональной группировки — это перспектива не одного месяца. Лукашенко, по моему мнению, в своем стиле и дальше водит путина за нос.
— Может ли Россия прибегнуть к провокациям на территории Беларуси, чтобы обвинить Украину и заставить Лукашенко вступить в войну?
— К сожалению да. РФ может это сделать, чтобы спровоцировать конфликт. Для примера, возможен удар по военному объекту. Правда, мы видим, как россияне сами бьют по Белгороду — местные понимают, откуда действительно прилетела ракета.
Поэтому более вероятна работа диверсионной группы, которая будет имитировать переход через границу с попыткой совершить теракт на территории Беларуси. Группу вроде бы уничтожат. Притом продемонстрируют, что ее члены были одеты в украинскую военную форму, чтобы обвинить Украину.
— У Беларуси нет достаточного арсенала для ответа на возможные провокации, — отмечает эксперт Defense Express Иван Киричевски.— У них есть только до 6 РСЗО “Полонез” китайской разработки, которые могут стрелять на 300 километров, и около 36 пусковых комплексов “Точка-У” с дальностью полета на 120 км. К тому же Россия фактически уже выгребает запасы белорусского вооружения — забирает снаряды, снимает с хранения очень старые танки Т-72.
Сухопутная же составляющая белорусской армии по уровню вооружения и количеству личного состава — это примерно как 3-й армейский корпус России, который наши ВСУ смели на Харьковщине.
Если Лукашенко примет самоубийственное для себя решение и белорусские войска самостоятельно пойдут в атаку против Украины, то у наших сил есть шансы пережать их благодаря более высокой, чем в Беларуси, плотности огня. Если же белорусская армия вступит в войну вместе с русской, то РФ понадобится не менее двух месяцев, чтобы нагнать туда своих, извините, “чмобиков”.
Все заявления Лукашенко и Путина направлены на то, чтобы ВСУ держали в регионе группировку войск, которую можно было бы использовать для обороны в районе Бахмута или для развития успеха на Юге.
— Почему ВСУ не атакуют базы россиян на территории Беларуси?
— Украина пытается не вовлекать белорусских военных в войну, — говорит Сергей Бульба, основатель белорусского “Белого легиона”: — Поэтому и не атакует военных объектов на территории Беларуси. Если военные Беларуси будут вовлечены в войну — это будет психотравма для двух народов — украинцев и белорусов В Киеве осознают, что Минск находится под российской оккупацией, и потому не наносит ответных ударов на территории Беларуси.
Украина пытается не втягивать белорусских военных в войну.
— Несмотря на то что Беларусь, предоставляя свою территорию россиянам для атак Украины, на самом деле присоединяется к преступлениям России, Киев и дальше воздерживается от активных обратных действий, — добавляет Александр Коваленко, координатор группы “Информационное сопротивление”. — Тем самым демонстрирует нашим партнерам, что Украина уважает международное право. Впрочем, не исключаю того, что атаки российских баз на территории Беларуси — вопрос времени. Это произойдет тогда, когда ВС Беларуси официально присоединятся к войне против Украины.
— А есть ли у Украины средства, чтобы нанести удар по военным объектам, использующим РФ на территории Беларуси?
● А. Коваленко: — Да. У нас есть средства для нанесения ударов по территории как России, так и Беларуси. Причем речь идет не о западной военной помощи. Например, аэродром “Зябровка” — Стратегический аэродром неподалеку от Гомеля, который превратил в свою военную базу, располагается на расстоянии около 50 километров от украинской границы. Эту базу ВСУ могут атаковать имеющейся у нас ствольной и реактивной артиллерией. Ими можно бить до 120 км. То есть Украина уже сегодня может оказывать огненное влияние по военным объектам на территории Беларуси.
— Что может удержать Лукашенко от нескрываемого вступления в войну?
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● А. Жданов:
— Во-первых, Беларусь хорошо понимает уровень подготовки Украины к обороне. Обратите внимание на доклад местного начальника пограничной службы. Он заявил, что Украина превратила границу с Беларусью в линию обороны, заминировала все мосты и дороги, поставила вместо пограничников терроборону, готовую стрелять в тех, кто будет пытаться пересечь украинскую границу. То есть Беларусь четко понимает, какая судьба ее ждет, если она попытается вторгнуться в Украину.
Во-вторых, если Лукашенко, возможно, не очень прислушивается к предупреждениям лидеров европейских стран, то может прислушаться к руководителю Китая. Си Цзиньпина, если тот посоветует не вмешиваться в эту войну. Ведь Китай является одним из финансовых доноров Беларуси.