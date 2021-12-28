Бег за грабителями: в центре Киева спасатели сняли с крыши гаража мужчину
Муж травмировал ногу
Спасатели сняли с крыши гаража мужчину, который бежал за грабителями, но скатился по склону на
Событие произошло на Крещатике в час ночи 28 декабря. В Киевскую службу спасения КАРС обратились медики. Врачи просили помочь перенести травмированного мужчину с крыши гаража в карету «скорой».
По предварительной информации, потерпевший пытался догнать похитивших его вещи грабителей, но во время погони неудачно приземлился на кровлю гаража. Муж травмировал ногу, поэтому самостоятельно слезть не смог.
Спасатели КАРС с помощью ношей и стремянки сняли пострадавшего с крыши и передали врачам скорой помощи.
Не так давно бойцы Киевской службы спасения помогли машинисту башенного крана. Мужчине стало плохо на высоте 10-го этажа. Спасатели предоставили мужчине первую домедицинскую помощь и спустили на землю.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»