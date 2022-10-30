«Bayraktar» скоро сможет противодействовать дронам-камикадзе, — гендиректор
В компании готовятся запустить в производство еще и беспилотник Kızılelma.
Событие:Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar надеется, что скоро сможет противостоять дронам-камикадзе в Украине. Об этом генеральный директор компании Халук Байрактар заявил в интервью dpa во время оборонной выставки в Стамбуле, пишет Daily Sabah.
Детали и комментарии: «Скоро наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух» не только для поражения дронов, но и вражеских самолетов… мы проводим испытания», – сказал Халук Байрактор.
На выставке SAHA Expo был подписан контракт между турецким ракетным гигантом Roketsan и Baykar на интеграцию зенитно-ракетных комплексов Sungur для борьбы с беспилотниками.
Sungur является «проверенным боеприпасом, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и дроны. Использование его из наших беспилотных летательных аппаратов как ракеты класса «воздух-воздух» изменит игру», – сказал на выставке генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинчи.
Как отмечает издание, интеграция таких ракет с боевыми дронами Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогой концепции воздушного патрулирования в устранении таких угроз, как ударные вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет класса «воздух-воздух».
читайте также: В Кремле хотят переговоров с Западом. Но диктуют свои условия.Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе, которые применяет Россия, истребителями, но использование БПЛА будет для них более экономически эффективным решением.
«В любом случае нужно быть готовыми к принятию контрмер… Мы полностью поддерживаем Украину в защите ее суверенитета», – подчеркнул Байрактар и добавил, что дроны-камикадзе медленные, шумные и двигаются на небольшой высоте, что делает их «легкими целями».
Байрактар также отметил, что его компания намерена укреплять сотрудничество с Киевом, включая запуск производственного предприятия в Украине за год. На заводе также будут производить беспилотник Kızılelma («Красное яблоко»), который скоро запустят в производство.
Как отмечают в турецкой компании, сегодня 93% деталей Bayraktar TB2 местного производства. Боевой дрон экспортируется в 24 страны из Африки в Центральную Азию и Европу, что приносит профицит в 1 миллиард долларов. Байрактар заявил, что не согласен с критикой, что «дронизированная война» снижает порог войны. Он утверждает, что технология дронов помогает быстрее «устранить сопутствующий ущерб» благодаря повышенной точности и слежению.