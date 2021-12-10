Баварское кино показывают онлайн: что посмотреть
Один из фильмов посвящен жизни Людвига Баварскому. Кадр из фильма К 19 декабря уже во второй раз в Украине проходит фестиваль «Кинопутешествие по Баварии». В программу вошли четыре фильма, произведенных при поддержке федеральной земли Бавария, четыре комедии и историческая биографическая драма. Посмотреть их можно бесплатно.
Фестиваль «проводится уже во второй раз. Как и в прошлом году, событие состоится в онлайн-формате, а просмотры фильмов будут бесплатными для зрителей в Украине. Ленты демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте bavarianfilmfest.com.ua.
Зрители могут познакомиться сразу с тремя работами известного мастера комедии баварца Маркуса Г. Розенмюллера.
Его фильм «Раньше умер — дольше пролежал» рассказывает об 11-летнем Себастиане, который внезапно узнает, что его мать умерла во время родов, а не в автомобильной катастрофе. Почувствовав вину и страх не попасть к маме в рай из-за своих озорных затей, парень решает заработать пропуск на небеса, став рок-звездой.
«Волшебное зеркало, или Двойные неприятности » — забавная фантазия, основанная на мечте каждого школьника — создание двойника, который будет делать уроки вместо тебя.
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Тройку комедий популярного режиссера завершает его новая картина — «Бассейновый шериф» (2021), которая рассказывает о борьбе спасателя и мастера по плаванию против уничтожения любимого места работы — бассейна.
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Семейная комедия от Йоахима Долльгопфа и Эфи Гольдбруннер «На уровне глаз» (2016) рассказывает о 10-летнем Михе, живущем в детском доме с тех пор, как у него умерла мама. Однажды он случайно узнает адрес своего неизвестного отца. Исполненный радостного ожидания, Михи отправляется на поиски сильного и могущественного человека, который его примет и приютит. Однако отец оказывается ниже парня. Михи стесняется познакомиться с ним, но уже поздно. Когда же его тайну узнают другие дети в доме, наступает настоящий хаос. shhonbsppodivitisja-b42545a.jpg» alt=»Баварское кино показывают онлайн: что посмотреть» />
Кроме комедий в программу вошла историческая биографическая драма «Людвиг Баварский» от Мари Ноэль и Петера Зера. В ней речь идет о Людвиге Втором Баварском, широко известном как «сказочный король» за его любовь к искусству и небольшой интерес к политическим и экономическим процессам. Четыре фильма, которые представляют баварский кинематограф, доступны для бесплатного онлайн-просмотра на сайте bavarianfilmfest.com.ua до 19 декабря.
На Киевской детской железной дороге устроят выходные с книгами и культурой. В программе — серия кинопоказов, презентаций книг, лекций и художественных мероприятий.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»