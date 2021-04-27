«Башнефть» втрое прирастила запасы нефти
Башкирские нефтяники в 2020 году прирастили запасы нефти более чем в три раза (330%). «Башнефть» (входит в «Роснефть») за счет проведения геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки восполнила запасы жидких углеводородов в объеме около 43 млн тонн категории AB1C1.
В Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе открыли 53 новые продуктивные залежи и новое месторождение. «Башнефть» получила лицензии на разработку Герасимовского и Мишидинского месторождений на территории республики, а также Мытаяхинского и Шишкъюганского в ХМАО. Кроме того, была проведена переоценка запасов на Туймазинском, Четырманском, Кузбаевском и других месторождениях.
Наращивание ресурсной базы осуществляется в рамках стратегии «Роснефть-2022», направленной на 100% восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов, пояснили в компании.