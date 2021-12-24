Барочные ворота Софии Киевской празднуют 275-летие
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Врата Заборовского. Фото: Ольга Косова
В Национальном заповеднике «София Киевская» проходит выставочный проект «Врата Заборовского— икона стиля», посвященный 275-летию достопримечательности эпохи барокко, которая в свое время служила парадным въездом в резиденцию.
Экспозиция посвящена страницам истории уникальной памятки, которая вдохновляла на творчество многие поколения известных украинских художников.
Посетители выставки также имеют возможность осмотреть уникальные материалы, рассказывающие о реставрации сооружения и ее рецепции художниками, поэтами, историками архитектуры, в частности: Василием Кричевским, Георгием Лукомским, Яковом Штейнбергом, Иваном Игнаткиным, Игорем Грабарем, Николаем. /p>
Ворота Заборовского со двора Святой Софии. Фото: Википедия
«В этой достопримечательности сочетается богатая фантазия и высокая европейская школа с мотивами свободного творчества местных мастеров»,— отметил о Браме историк архитектуры Иван Игнаткин.
Особое влияние имела памятка на >известного архитектора Александра Власова, который в 1944-1950 годах руководил работами по проектированию застройки Крещатика. В экспозиции представлен один из офортов зодчего, посвященный Вратам Заборовского. По мнению искусствоведов и исследователей архитектуры, отзывы эстетики украинского барокко можно в определенной степени ощутить и в характере керамического убранства домов на Крещатике.
Памятник вдохновлял на творчество многих украинских художников. Фото: Татьяна Асадчева
Выдающуюся исследовательскую работу, посвященную Вратам Заборовского совершил в свое время архитектор и преподаватель Яков Штейнберг, который в 1944-1945 годах занимался обмерами ятки и подготовил для Академии архитектуры подробную справку о достопримечательности, осуществив анализ ее архитектурной композиции и декора.
«Ворота за своей основной композицией и орнаментальной наполненностью являются строго симметричны… И это симметрия живого организма. Ее орнамент, хотя и повторяется, но выполненный на месте с небольшими отклонениями, открывающимися при внимательном рассмотрении деталей, придают орнаментальному декору жизнь и близость к богатой украинской природе», — отмечает .
Макет Врат Заборовского, представленный в экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Врата Заборовского — уникальная достопримечательность эпохи барокко и считается чрезвычайно важной составной частью архитектурного ансамбля Национального заповедника «София Киевская, принадлежащего к объектам охраны всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сооружена в 1746 году по проекту немецкого архитектора Иоганна-Готфрида Шеделя, она получает свое название от имени заказчика — киевского митрополита Рафаила (Заборовского). kiyivskoyi-svjatkuye-275-richchja-b32eca5.jpg» alt=»Барочные ворота Софии Киевской празднует 275-летие» />
Врата Заборовского служили парадным въездом в резиденцию Киевского митрополита. Фото: Татьяна Асадчева
В XVIII веке это было прямоугольное каменное сооружение с арочным проездом. По обе стороны размещались сторожевые помещения — кордегардии. В южной части находилась винтовая лестница, ведущая на простор чердак. К северной части прилегала прямоугольная достройка.
В результате активной застройки города в XIX веке, ворота оказались в тесном переулке, функции парадного въезда были утрачены. От первоначального сооружения сохранились часть стен западный фронтон с роскошной лепной отделкой, выходящей на Георгиевский переулок.
Врата Заборовского в живописи начала ХХ века. Фото: Татьяна Асадчева
Интерес к достопримечательности возродился в начале XX века, когда в обществе возник интерес к архитектуре эпохи барокко. Врата Заборовского включают в перечень важных объектов украинской архитектуры XVIII века, ее изображения репродуцируют в профессиональных и популярных изданиях.
В то же время историки архитектуры обращают внимание общественности на необходимость достопримечательности, к сожалению, были проведены только после завершения Второй мировой войны.
В 1952 году архитектор Николай Кресальный, тогдашний директор Софийского заповедника, нашел в петербургском архиве обмерные чертежи Врат, выполненные Андреем Меленским 1819 года. В 1957 году во время археологических исследований были обнаружены фундаменты наружных и внутренних стен восточной части Врата (на глубине 130 см) и пристройки, сделанной несколько позже, с северной стороны.
Фотохрон реставрационных работ 2006-2008 годов. Фото: Татьяна Асадчева
В 1982-84 годах специалисты Института «Укрпроектреставрация», опираясь на обмеры Меленского и натурные исследования, разработали проект восстановления утраченных частей.
Во время реставрации 2006-2008 годов первоначальный вид и архитектура сооружения. Сегодня в кордегардиях проходят культурно-художественные мероприятия, а в башне на втором этаже обустроена экспозиция, посвященная Анне Ярославне.
Выставка «Врата Заборовского — икона стиля»
Когда: к, пн.- вс.: 10:00-17:45,
Где: Национальный заповедник «София Киевская», в помещении Врат Заборовского, улица Владимирская, 24
Стоимость билета: 40 гривен
Напомним, что о реставрационных работах достопримечательности, которые проводились весной этого года. Также активное восстановление продолжается одновременно на нескольких объектах заповедника.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»