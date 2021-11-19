Бандиты на «БМВ»: в Киеве задержали троих одесситов

magictr | 19.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Бандиты на » : в Киеве задержали трех одесситов

Мужчины имели при себе «инструменты» для преступлений.

Мужчины имели при себе «инструменты» для преступлений.

К правоохранителям поступила информация об ограблении квартиры в Святошинском районе. Злоумышленники ворвались в помещение через металлопластиковые окна, которые они открыли за считанные минуты отмычками и украли ценные вещи. Поскольку преступления такого рода периодически случаются на территории столицы, управилось много свидетельских показаний, благодаря которым они составили приблизительное описание злоумышленников и авто, которым они могут передвигаться.

Журналистам «Вечернего Киева» пресс-секретарь Святошинского управления полиции Татьяна Мельник уточнила, что фигурантов задержали на улице Елены Телиги, что в Шевченковском районе на темно-сером «БМВ».

Кроме того, у домовых обнаружили и золотые украшения: мужские кольца и нательный крестик. Правоохранители продолжают устанавливать владельцев ювелирных изделий и проверяют причастность задержанных лиц к остальным кражам.

Бандиты на «БМВ»: в Киеве задержали трех одесситов

Задержанными оказались одесситы

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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