Бандиты на «БМВ»: в Киеве задержали троих одесситов
Мужчины имели при себе «инструменты» для преступлений.
Мужчины имели при себе «инструменты» для преступлений.
К правоохранителям поступила информация об ограблении квартиры в Святошинском районе. Злоумышленники ворвались в помещение через металлопластиковые окна, которые они открыли за считанные минуты отмычками и украли ценные вещи. Поскольку преступления такого рода периодически случаются на территории столицы, управилось много свидетельских показаний, благодаря которым они составили приблизительное описание злоумышленников и авто, которым они могут передвигаться.
Журналистам «Вечернего Киева» пресс-секретарь Святошинского управления полиции Татьяна Мельник уточнила, что фигурантов задержали на улице Елены Телиги, что в Шевченковском районе на темно-сером «БМВ».
Кроме того, у домовых обнаружили и золотые украшения: мужские кольца и нательный крестик. Правоохранители продолжают устанавливать владельцев ювелирных изделий и проверяют причастность задержанных лиц к остальным кражам.
Задержанными оказались одесситы
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»