Бамбук в сердце: киевские художницы обратились к китайскому искусству
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Художницы выбрали традиционные жанры и техники. Фото автора
В Музее Ханенко продолжается выставка трех авторок, работающих в традиционных китайских жанрах и техниках: живопись в стилях «старанная кисть» и «описание идеи», каллиграфия на бумаге и каменных печатях.
Выставка называется «Бамбук в сердце», наталкивая на высказывание художника Вэнь Тон (1018-1079): «Прежде чем рисовать бамбук, следует иметь его целостный образ в сердце. Тогда мысль и движение будут единым целым, и картина передаст дух бамбука».
Применяя в своей работе старинные приемы, авторы создают оригинальный современный комментарий к устоявшейся традиции. В то же время каждая из них по-своему обогащает понимание старинных образцов из сборника Музея Ханенко. Это было элитарное искусство старосветского Китая, где живопись и каллиграфия тысячелетиями были не просто специальностью или хобби. Упражнения в этих искусствах считались признаком внутреннего благородства и стремления к самосовершенствованию.
Презентация выставки
«Наш музей очень придирчиво подходит к проектам современных художников. Эта выставка имеет связь с нашей коллекцией. На втором этаже азиатского искусства можно найти параллели с тем, что здесь представлено»,— отметила и.о. гендиректора музея Юлия Ваганова.
По словам кураторки проекта, научной сотрудницы отдела искусств стран Востока Марты Логвин, традиционное классическое искусство представляло идеализированный Китай, ушедший в прошлом. Современные китайцы говорят, что страна другая и они тоже совсем другие.
Презентация выставки
«Наши участницы выбрали очень традиционные техники, материалы и способы мышления. Их личности вызывают столь же большой интерес. Такое трудолюбие, столько времени, вложенного в работы, столько энергии является свидетельством того, что они очень искренни. Ведь выбирают сложный путь традиционного искусства», — отметила Марта Логвин.работает в стиле «се», что означает «описание идеи, содержания». Его основа — передача самой сущности в свободной форме. В нем царит свобода и полит мысли, а за простыми чертами кроются глубокие мысли. Для автора важнее выражение духовного настроения, чем детализация и точность внешних очертаний. -zvernulisja-donbspkitajskogo-mistectva-e932617.jpg» alt=»Бамбук в сердце: киевские художницы обратились к китайскому искусству» />
Работы Чи Шаотин
Работы Чи Шаотин
Работы Чи Шаотин
Работы Чи Шаотин
«Мой папа является каллиграфом и преподавателем китайского языка. С детства видела, как он рисовал пожелания перед Новым годом. У нас есть традиция клеить красные ленты как оберег, он писал их и даровал своим знакомым, — вспоминает Чи Шаотин. — Когда мне было 8, наша наша семья переехала в Киев. Моя первая учительница по рисованию увидела у меня талант, поддержала. Я участвовала в школьной олимпиаде, где заняла первое место. После школы поступила на художественный факультат, по специальности я преподавательница изобразительного искусства. Здесь представлены работы китайской живописи, которой я обучалась непосредственно в Китае. Выбирала свой путь сердцем».
Работы Стеллы Недбаевской
Работы Стеллы Недбаевской
Работы Стеллы Недбаевской
Работы Стеллы Недбаевской
Работы Стеллы Недбаевской
К каллиграфии обратилась Стелла Недбаевская. Интересно, что она создает каллиграфию не только кистью, но и вырезанную на печатях, которые делают оттиски. Это особая культура, дополняющая каллиграфию и живопись.
«Хорошо написанный иероглиф очаровывает своей наполненностью жизнью, он пульсирует энергией, не статичен. Отражает динамику инь и яней, воплощает гармонию естественных процессов и ритм жизни. Это квинтэссенция естественного баланса, — уверен автор. — Простое созерцание каллиграфии позволяет не только почувствовать внутреннюю энергию, но и гармонизировать и сбалансировать собственное состояние. По моему убеждению, несмотря на всю культурную специфику китайского искусства, оно основано на универсальных принципах жизни и гармонии. Поэтому открыто к восприятию всеми».
Гун-би, или «старательная кисть» — такое название имеет стиль с более чем тысячелетней историей, в котором работает художница Ксения Ван. «Для меня китайская живопись — словно учебник истории. Гун-би — это и архитектура, и костюмы, и предметы быта. Для меня он как машина времени, переносящего меня в прошлом, в мир, в котором жили мои предки, потому что у меня китайская кровь», — делится художница.
Работы Ксении Ван
Работы Ксении Ван
Она рассказала, что начинала с создания копий работ китайских художников обычными акварельными красками. В Киевском лингвистическом университете ее талант заметила преподавательница, наполовину китаянка. Попросила сделать подобные работы для внутренней выставки. Ксению это побудило еще больше изучать китайскую живопись. Когда уехала на стажировку по китайскому языку в Китай, поставила себе цель найти учителя. Для китайцев было удивительно, что взрослая иностранка хочет изучать китайскую живопись с учителем. В них такое обучение проходит в Институте годами. Ксении повезло, она нашла наставницу. И еще несколько раз ездила до нее в Китай на обучение. donbspkitajskogo-mistectva-246ff96.jpg» alt=»Бамбук в сердце: киевские художницы обратились к китайскому искусству» />
Ксения Ван
«В стиле гун-би изображают все, что несет эстетику, идеальные вещи — цветы, женщины, птицы, природа и архитектура, — отметила Ксения Ван. —Традиция возникла в 4 веке нашей эры. Рисовали сначала на шелке, это было искусство аристократов. Изображали святых, бессмертных, императоров. Далее этот стиль перешел на более простые бытовые вещи, жанровые сцены, например, как красавица расчесывает волосы. Работы всегда трогательны и искренни».
Еще одной особенностью этого стиля является использование специальных инструментов и материалов, которые изготавливаются только в Китае. Большинство из них Ксения привезла с собой из Китая. Это специально обработанный шелк, бумага, которую нельзя хранить больше года, так как она становится хрупкой, водорастворимые краски. А еще разные виды кистей, изготавливаемые вручную: стержень из бамбука, а ворсистая часть из ворса козы, волка, зайца, барана. Для каждого этапа нужна кисть с определенным ворсом, так же как и для каждого цвета отдельная кисть.
Работы Ксении Ван
Каждая работа содержит свой символизм. Например, пионы означают богатство, а магнолии — продвижение по карьерной лестнице. Слива приносит счастье. По даосскому учению пять лепестков сливы — это пять столбов счастья: здоровье, карьера, умереть своей смертью, много детей и долгая жизнь. А голуби — это супружеская любовь.
«Сюжеты повторяются, и это нормально. Для западного зрителя играет роль что-то новое, когда художник находит новые сюжеты. В китайской живописи это не важно. Ибо рисуем не картину, а передаем определенный символ, код»,— обращает внимание Ксения Ван.
Еще один образ с ее работ — женщина в синем. По китайскому символизму, она олицетворяет женщину, у которой есть дети, прошедшая определенный путь, зрелая, образцовая жена и мать. На картине она очень скромная, смотрит вниз, рефлексирует на свою жизнь. По нашим меркам она еще молода, ведь замуж в древнем Китае выходили в 16 лет. Держит в руках мандарины как символ плодов ее жизни.
«Это глубокий образ. Многие изображают молодых красавиц. Я против эйджизма. Считаю, что люди в любом возрасте имеют свои ценности, мудрость и глубину»,— отметила автор.
Бамбук в сердце: китайская живопись и каллиграфия
Когда: до 23 января
Где: Музей Ханенко, ул. Терещенковская, 15-17
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »