Байден заявил, что в Украине не хотели слышать предупреждения о российском вторжении. Как отреагировали на Банковой?
Между тем, Лукашенко намекает, что белорусам, может, придется захватить западные области нашего государства.
Фото: Кайл Грилло/Bloomberg A A+ A++
Событие:< /strong> Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский считал преувеличением его предупреждение о неизбежном вторжении России в Украину. Об этом сообщает «Голос Америки».
Детали и комментарии:«Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны. Знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал: у нас есть данные, чтобы подтвердить, что он – имея в виду президента россии Владимира Путина –»; собирался выйти за границы»,– сказал глава Белого дома во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе..
По словам Байдена, в этом «не было никаких сомнений», но Зеленский «не хотел этого слышать, и многие тоже» . Президент США признал, что возможность полномасштабного российского вторжения казалась надуманной, сказав: «я понимаю, почему они не хотели этого слышать».
На Банковой отреагировали на выступление главы Белого дома.
«Президент Владимир Зеленский просил превентивных санкций против россии перед масштабным вторжением, но партнеры «не хотели слышать». Об этом заявил изданию Liga.net спикер главы государства Сергей Никифоров и напомнил, что в то время президент Украины провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменялись мнениями и оценками ситуации.
«Поэтому фразу «не хотел слышать», наверное, нужно уточнить. Кроме того, если вы помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы поощрить россию вывести войска и деэскалировать ситуацию. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры «не хотели нас слышать», — добавил Сергей Никифоров.
читайте также: Нацбанк рекордно повысил учетную ставку. Что это означает для рядовых украинцев?По данным BBC, западная разведка еще летом 2021 года узнала, что Россия готовит полномасштабную атаку на Украину. А к концу осени прошлого года СМИ, политики и дипломаты начали обсуждать риски вторжения. Россия поставила ультиматум по поводу не расширения НАТО и возвращения Альянса к границам 1997 года.
Между тем, для Украины может существовать еще одна угроза. нападение на западные области со стороны Белоруссии. Президент Александр Лукашенко стремится пойти по стопам кровавого московского диктатора. 10 июня самопровозглашенный на национальном семинаре-совещании «Новые методы и формы публичной коммуникации на низовом уровне» он неоднозначно намекнул, что придется вторгнуться на территорию нашего государства, чтобы эти регионы якобы не забрали себе западные страны. Лукашенко заявил, что Беларусь для Запада – это геополитический объект давления.
«Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: смоленск-псков, смоленск-брянск-курск и туда до ростова. Им нужно выровнять А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать, это их задача – они перед этим не остановятся, зайдут они из Западной Украины или еще откуда-то. что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – цитирует Александра Лукашенко президентская прессслужба.
Подробный отчет о семинаре-совещании в полной версии на сайте президента Беларуси изложен на белорусском и русском языках. А английской версии никакого упоминания об Украине нет.
Заметим, что минскую очень хочется забрать западные регионы Украины, однако реализовать эти желания пока нет ни храбрости, ни сил.