Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины. Какое оружие получат ВСУ?
С февраля Белый дом предоставил нашей стране вооружение более чем на 15 миллиардов долларов.
Фото из сообщения U.S. Embassy Kyiv Ukraine в Facebook A + A++
Событие: Президент США Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около $600 миллионов военной помощи, сообщает сайт Белого дома.
Детали и комментарии: По данным Пентагона, в новый пакет безопасности помощи войдут многие крайне важные для защитников Украины средства, в частности: дополнительные боеприпасы для РСЗО «HIMARS»; 36000 артиллерийских снарядов калибра 105-мм; 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155-мм; четыре контрбатарейных радара; автотранспорт для перевозки тяжелой техники; средства противодействия БПЛА; оборудование для разминирования; противопехотные боеприпасы «Claymore»; взрывные боеприпасы и оборудование; стрелковое оружие и боеприпасы к нему; приборы ночного видения, зимнее снаряжение и другое полевое оборудование.
Это уже 21-й пакет помощи Украине от США. «В общей сложности Соединенные Штаты выделили около 15,8 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили примерно 17,9 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и более 15,1 миллиарда долларов с начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля», — сообщается на сайте Пентагона. Напомним, на прошлой неделе США выделили Украине военную помощь на $675 миллионов.
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«Вооружение, которое мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сделать больше всего на поле боя и укрепить позицию Украины за столом переговоров, когда наступит соответствующее время. Президент Байден ясно дал. понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», — заметил Госсектор США Энтони Блинкен. Кстати, правительство Германии официально объявило о поставках Украине еще двух реактивных систем залпового огня Mars II и 50 бронемашин Dingo. Три таких РСЗО Украина уже получила раньше. Кроме того, ФРГ планирует предоставить ВСУ 200 ракет для систем Mars II. Подготовка украинских экипажей, которые будут работать с этими системами, начнется в Германии уже в сентябре. На конференции Бундесвера министр обороны страны Кристин Ламбрехт высоко оценила успехи украинской армии во время контрнаступления в Харьковской области. «Радостно видеть, каких успехов Украина смогла добиться с помощью немецкого оружия, особенно в последние дни», — сказала она, сообщило издание Zeit.