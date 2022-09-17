Байден предупредил путина о последствиях в случае применения ядерного или химического оружия
17.09.2022 | Новости | Комментариев нет|
Кремль ушел от ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия.
Напомним, в конце августа Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине. Совместно разработан и произведен компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.