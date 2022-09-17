Байден предупредил путина о последствиях в случае применения ядерного или химического оружия

magictr | 17.09.2022 | Новости | Комментариев нет

Кремль ушел от ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия.

Байден предупредил пути о последствиях в случае применения ядерной или химической> </p> <p><img class=

Напомним, в конце августа Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине. Совместно разработан и произведен компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Похожие записи

Об авторе

magictr