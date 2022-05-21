Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. На что направят эти средства?
Для визирования документ был доставлен президенту США в Южную Корею, где он находится с визитом.
Фото: AP A A+ A++
Событие: Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Детали и комментарии:«В субботу, 21 мая, президент подписал «Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине, 2022″, предусматривающий дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год Федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и оказания ей помощи», – говорится в сообщении Белого дома.
В Белом доме не стали ждать, пока Байден вернется из Южной Кореи, где находится с визитом, чтобы подписать законопроект. Документ был доставлен президенту на расстояние более 11 тысяч километров.
Как пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, из указанной суммы, 6 миллиардов долларов будет направлено на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности ВСУ, 8,7 млрд. – на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине, 3,9 млрд. – на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку, 11 млрд. – на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое Байден сможет присылать Украине ускоренными темпами без дополнительного согласования с Конгрессом, 13,8 млрд. было одобрено Госдепартаменту, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу , 4,4 млрд. направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за подписание законопроекта. Об этом он написал в Twitter: «Спасибо Президенту США Джо Байдену за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна».
Напомним, 20 мая Украине направили второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 миллионов евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи на 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщила в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она напомнила, что ЕС ранее предложил Украине дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро.
А Канада выделит для нас 250 миллионов канадских долларов кредита через механизм Международного валютного фонда. Об этом сообщили в министерстве финансов и отметили, что в целом в этом году Канада уже выделила Украине 1,5 миллиарда долларов, включая новый кредит.