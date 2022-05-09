Байден подписал ленд-лиз для Украины
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Президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект о предоставлении Украине оборонной помощи по упрощенной процедуре — так называемый ленд-лизСистема, по которой Соединенные Штаты Америки, частично на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез.
Во время подписания документа присутствовали в частности вице-президент Камала Гаррис, а также член Палаты представителей украинского происхождения Виктория Спартц — одна из соавторок законопроекта.
SIGNED: Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 🇺🇦 pic.twitter.com/OgTG4sqHbv
— Angela Perez (@ADCPerez46) May 9, 2022
"Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент поддержки для правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту страны и демократии от путинской жестокой войны", — сказал Байден во время подписания документа.
В конце он снова поблагодарил авторов законопроекта, поскольку он "действительно имеет значение". После подписания законопроекта Байден передал Виктории Спартц ручку, которой одобрил ленд-лиз для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США: "Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг . Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад, — добавил Зеленский.
Вдячний @POTUS і народу 🇺🇸 за підтримку 🇺🇦 в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022
7 апреля законопроект о ленд-лизе поддержал Сенат США, а 28 апреля — Палата представителей. За документ проголосовали 417 членов палаты, против — 10.
Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны: закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года . Он разрешил США быстро пополнять запасы союзников без процедурных помех.
Ленд-лиз предоставляет президенту США расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине средств обороны для "защиты гражданского населения от военного вторжения России". Дополнительное согласование для таких решений не требуется, что ускорит процесс предоставления вооружений.
Читайте также: Лэнд-лиз: как США будут помогать Украине победить в войне «align-left»>Программа также предусматривает, что переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (преимущественно беспроцентных ссуд).
В случае заинтересованности американской стороны неразбитая и неизрасходованная техника и оборудование после войны должны быть возвращены в США.
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Что известно
- 28 апреля президент США обратился в Сенат для одобрения дополнительной поддержки Украине в размере 33 миллиарда долларов. Из них 20 миллиардов пойдут на закупку вооружения и снаряжения для украинских военных, 8,5 миллиарда – на прямую экономическую поддержку, а еще 3 миллиарда – на гуманитарные и продовольственные цели.
- Спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси утверждает , что американские законодатели одобрят пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов "быстрее" — предположительно, до конца мая 2022 года.
- Соединенные Штаты 8 мая объявили новый пакет санкций против России из-за ее войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти. Подробнее о попавших под санкции читайте здесь.
- По данным Минобороны США, с начала работы администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов в поддержку безопасности, в том числе более 3,4 миллиарда долларов из начала полномасштабного вторжения России.