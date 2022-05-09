Байден подписал ленд-лиз для Украины

magictr | 09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет

Байден подписал ленд-лиз для Украины< /p>

Президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект о предоставлении Украине оборонной помощи по упрощенной процедуре — так называемый ленд-лизСистема, по которой Соединенные Штаты Америки, частично на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез.

Во время подписания документа присутствовали в частности вице-президент Камала Гаррис, а также член Палаты представителей украинского происхождения Виктория Спартц — одна из соавторок законопроекта.

"Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент поддержки для правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту страны и демократии от путинской жестокой войны", — сказал Байден во время подписания документа.

В конце он снова поблагодарил авторов законопроекта, поскольку он "действительно имеет значение". После подписания законопроекта Байден передал Виктории Спартц ручку, которой одобрил ленд-лиз для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США: "Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг . Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад, — добавил Зеленский.

7 апреля законопроект о ленд-лизе поддержал Сенат США, а 28 апреля — Палата представителей. За документ проголосовали 417 членов палаты, против — 10.

Программа ленд-лиза была создана во время Второй мировой войны: закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года . Он разрешил США быстро пополнять запасы союзников без процедурных помех.

Ленд-лиз предоставляет президенту США расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине средств обороны для "защиты гражданского населения от военного вторжения России". Дополнительное согласование для таких решений не требуется, что ускорит процесс предоставления вооружений.

Читайте также: Лэнд-лиз: как США будут помогать Украине победить в войне «align-left»>Программа также предусматривает, что переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (преимущественно беспроцентных ссуд).

В случае заинтересованности американской стороны неразбитая и неизрасходованная техника и оборудование после войны должны быть возвращены в США.

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Что известно

  • 28 апреля президент США обратился в Сенат для одобрения дополнительной поддержки Украине в размере 33 миллиарда долларов. Из них 20 миллиардов пойдут на закупку вооружения и снаряжения для украинских военных, 8,5 миллиарда – на прямую экономическую поддержку, а еще 3 миллиарда – на гуманитарные и продовольственные цели.
  • Спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси утверждает , что американские законодатели одобрят пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов "быстрее" — предположительно, до конца мая 2022 года.
  • Соединенные Штаты 8 мая объявили новый пакет санкций против России из-за ее войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти. Подробнее о попавших под санкции читайте здесь.
  • По данным Минобороны США, с начала работы администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов в поддержку безопасности, в том числе более 3,4 миллиарда долларов из начала полномасштабного вторжения России.

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