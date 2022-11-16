Байден отреагировал на решение Трампа об участии в новой президентской гонке
Между тем бывший глава Белого дома раскритиковал действующего президента США.
Событие:Президент США Джо Байден отреагировал на заявление своего предшественника Дональда Трампа об участии в выборах главы государства в 2024 году.
Детали и комментарии: Он опубликовал видео в Twitter, которое подписал: «Дональд Трамп подвел Америку. В коротком ролике американский лидер напомнил о «достижении» своего предшественника, таких как ориентировка экономики на богатых, рекордная безработица, атака на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Как сообщает BBC, его помощники подали официальную заявку на участие в выборах. А сам экспрезидент обратился к собравшимся у его резиденции во Флориде сторонникам. «Возвращение Америки начинается прямо сейчас!», — провозгласил Трамп. Он отметил, что к моменту его ухода с должности экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса. «Теперь мы страна, которая находится в упадке», — продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в США, достигшей максимального значения за последние 40 лет. 76-летний политик также раскритиковал действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности справиться с конфликтом в Украине. «Даже теперь в Польшу прилетела ракета, вероятно, запущенная Россией. Люди совершенно взбешены и находятся в смятении. Они очень разгневаны», — добавил он. Трамп пообещал, что с этого момента до дня голосования в 2024 году он будет бороться за должность, как никто еще не боролся в истории. «Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, пытающимся разрушить нашу страну изнутри», — отметил Трамп. Некоторые давние союзники экспрезидента США призвали его отложить заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года после того, как республиканцы не одержали убедительную победу на промежуточных выборах 8 ноября.
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Напомним, Дональд Трамп — 45-й президент США — состоял в должности с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. Он выиграл президентские выборы в 2016 году как представитель Республиканской партии, одержав победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Политик баллотировался на второй срок от Республиканской партии на президентских выборах 2020 года, но проиграл выборы демократу Джо Байдену. 6 января 2021 года тысячи поклонников Трампа штурмовали Капитолий. Это стало самой массовой атакой на здание со времен войны 1812 между США и Великобританией. Участники беспорядков, считавших, что поражение Трампа на президентских выборах было следствием фальсификаций, попытались помешать законодателям подтвердить победу Байдена. В результате происшествия погибли пять человек и сотни получили ранения. В октябре Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события штурма Капитолия, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.