«Backstreet Boys» поддержат финансово украинских беженцев
Участники группы «Backstreet Boys»
Участники группы «Backstreet Boys» присоединились к глобальной инициативе Stand Up For Ukraine и отдадут для украинских беженцев часть доходов от европейского тура.
Европейское турне музыкантов запланировано на октябрь — ноябрь в девяти странах Европы. Об этом участники группы сообщили в Facebook.
«Мы обязуемся пожертвовать часть доходов от наших концертов European DNA World Tour 2022, чтобы выразить нашу поддержку. И нашим замечательным фанатам: если вы хотите помочь, посетите forukraine.com, чтобы выразить свою поддержку», — призвали участники группы.
Глобальная инициатива Stand Up For Ukraine на поддержку украинских беженцев собрала более 10 миллиардов долларов.
< Также легендарная британская группа Pink Floyd выпустила песню с вокалом Андрея Хливнюка «Ой в лугу красная калина» или «Hey Hey Rise Up». Трек записан на поддержку украинского народа, а все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
Оксана КОШЕВА