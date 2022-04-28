Баба Наташа и Кум Леня из театра «Золотые ворота» пригласили киевлян на особый эфир
киевлян приглашают на эфир. Скрин видео
Театр «Золотые ворота» выходит в прямой эфир, чтобы поздравить всех именинников марта и апреля.
Рыбы, Овны и Тельцы уже третий год не имеют возможности отпраздновать День рождения («не повезло им, бедологам, как отметила «баба Наташа»), поэтому актеры решили первый военный эфир театра посвятить именинникам. Лени (золотой Андрей Полищук);
—любимые душевные песни от Богдана Буйлука (Богдан Буйлук).
Также зрителям обещают многое общение и любви от актеров культового киевского театра.
Во время эфира откроют сбор средств на машину для ВСУ, причастных к Золотым. Так Андрей Полищук сейчас находится в территориальной обороне. Актер театра «Золотые ворота» Владимир Ковбель и звукооператор Дмитрий Сладкий защищают страну в ВСУ.
Когда: суббота, 30 апреля, 14:00
Где: страница Золотых в Instagram
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»