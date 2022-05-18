Азовское море под опасностью. В воду могут попасть десятки тысяч тонн опасного раствора из разбомбленной «Азовстали»
Российские кафиры уже заявляют, что будет стоять на месте разрушенного завода в Мариуполе. Как отреагировали в Офисе президента?
Фото: Мариупольский городской совет A A+ A++
< strong>Событие: Из-за бомбардировки металлургического комбината в Мариуполе существует угроза полного вымирания Азовского моря. Об этом сообщил в Telegram городской совет.
Детали и комментарии:«Бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Как отметил мэр Мариуполя Вадим необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня.
Пока официальной реакции на это событие от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины нет. Между тем, почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за распространения инфекционных заболеваний, в частности холеры.
«Во временно оккупированном городе не хватает питьевой воды. Кроме того, из-за значительных повреждений фильтрационных систем и насосов, питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для употребления. Недостаток воды, полная антисанитария, повышение температуры воздуха, отсутствие лекарств угрожают распространению опасных инфекций холеры, дизентерии, эшерихиоза, которые вызывают тяжелые формы заболеваний и приводят к смерти», – сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Между тем, оккупационные власти Мариуполя намерены снести завод «Азовсталь», который стал базой сопротивления украинских войск во время окружения города россиянами. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, планируется возобновить металлургический комбинат имени Ильича. На месте «Азовстали» будут воплощать другие проекты. Это, возможно, был технопарк, жилой район или парковая зона. Пушилин утверждает, что Мариуполь хотят превратить город-курорт. Где кафиры планируют брать на это деньги, главарь «ДНР» не уточнил.
В горсовете Мариуполя считают, что таким решением россияне хотят превентивно уничтожить важный для Украины промышленный комплекс, ведь в ВСУ скоро могут появиться силы. деоккупации города.
Однако намерения вождей временно оккупированных территорий не осуществятся, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. курорт на Азовском море.Десяти тысяч убитых.Сотни тысяч лишенных крыши над головой.Хотите позагорать на пляже?Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный «горячий тур», — говорится в сообщении.