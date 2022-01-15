Азербайджан и Иерусалим: в киевском музее знакомят с культурой других стран
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Один из проектов— фотовыставка «Иерусалим—не просто город»
К концу недели в столичном музее Шевченко можно осмотреть более 100 фотографий Дмитрия Брикмана, на которых он запечатлел жизнь Иерусалима, а также картины и ковер азербайджанского художника Эльдара Гаджиева.
Выставка Дмитрия Брикмана «Иерусалим- просто город» демонстрирует невероятную красоту этого вечного города глазами фотографа. Иерусалим очами Дмитрия Брикмана. По его словам, Иерусалим — это «сталкеровская зона». С одной стороны все всегда остается на определенном месте, а с другой — постоянно и неуловимо меняется Каждому Иерусалим открывается по-своему: кто-то увидит шумные улицы и обшарпанные стены домов, кто-то просто поставит галочку «я здесь был».
Фотографии Дмитрия Брикмана — попытка остановиться и осмыслить то, что мимо проходишь. Заглянуть в глаза людям. Услышать тишину восточного базара. Попытка прикоснуться к городу. Ведь за каждой фотографией стоит человеческая судьба. В экспозицию вошло более 100 фотографий, среди них — городские пейзажи, репортажи, жанровые снимки, портреты.
Дмитрий Брикман родился в Ленинграде, с 1991 года живет в Израиле. Автор фотоальбома «Иерусалим—не просто город» и книги «Фотография. Увидеть увиденное». Создал собственный жанр фотоперевод — способ передачи созданного вербальным языком или языком музыки с помощью фотографии.
Мероприятие посвящено 30-й годовщине установления дипломатических отношений Израиля и Украины.
Выставка работ азербайджанского художника Эльдара Гаджиева.< /strong>
Экспозиция состоит из трех залов, в которых представлены 14 картин в национальном стиле, а также 5 ценных шелковых и шерстяных ковров ручной работы. Некоторые сюжеты автор брал из своих впечатлений и своего личного видения традиций азербайджанского народа, другие — из литературы, ее картины-ковры, каждая из которых объединяет в себе несколько ковров Карабахской школы.
Его живописные работы написаны в стиле национального декоративно-прикладного искусства, в форме синтеза с ковровыми орнаментами, национальной одеждой, ювелирными изделиями. В коврах используются национальные орнаменты и собственные творческие идеи. inshih-krayin-f3676b3.jpg» alt=»Азербайджан и Иерусалим: в киевском музее знакомят с культурой других стран» />
Представленные работы можно разделить на три основные части: люди и традиции, картины с ковровыми мотивами и непосредственно ковры ручной работы. Особое место отведено уникальному шелковому ковру со сказочными узорами с мотивами поэмы всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами. А также особенно важна для автора работа «Победа», посвященная победе азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне.
Выставка позволяет ближе познакомиться с настоящим переплелись восточный и западный миры, образовав чрезвычайную гармонию.
Стоимость билетов: 90 грн, для учеников, студентов, пенсионеров 50 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»