Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue
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Посетители могут рассмотреть объекты группы, созданные 2021 года специально до выставки. Фото автора
С 2018 года в разных местах Киева — на фасадах домов, на мостах, в парках и даже на дне бассейна — появляются яркие разноцветные мозаики. Всего за все время в столице их расположено около 300. Создает мозаики из кусочков керамической плитки анонимная группа Pomme de Boue. Неизвестно, кто именно входит в состав группы, но за их деятельностью можно следить в Инстаграмме. kiyivskih-mozayik-prezentuvali-novi-roboti-unbspgalereyi-intervju-znbsppomme-de-boue-a45965d.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв&rsquo
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора 0cfece5.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» /> Выставки мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
В этом году мозаики Pomme de Boue освоили новое пространство — галерейное. Dymchuk Gallery можно рассмотреть новые произведения группы 2021 года, которые больше по размеру.
«Эти работы гораздо более резкие, большие, сложные, и одновременно очевидно выстроенные, не такие анархические. Их можно назвать утопическими: они могли бы украшать стены домов, театров, вокзалов, метро. Многие из самых крупных, созданных на данный момент», — отмечают авторы. mozayik-prezentuvali-novi-roboti-unbspgalereyi-intervju-znbsppomme-de-boue-1f17a06.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с&nbp >В экспозиции представили 14 новых мозаик Pomme de Boue. Фото автора 095b389.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» />
В экспозиции представили 14 новых мозаик Pomme de Boue. Фото автора
В их объектах заметно косвенное обращение к наследию авангарда начала ХХ века, конструктивизма, Баугауза, геометрического абстракционизма. Кроме 14 мозаик, представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. mozayik-prezentuvali-novi-roboti-unbspgalereyi-intervju-znbsppomme-de-boue-f0d4bed.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с Pom» >На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора 435842f.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» />
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси и архитектур. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора 13a5957.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с Pomme de Boue» />
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
Все работы продаются, их стоимость от 200 до 3,5 тысяч долларов.
На видео в выставочном зале можно посмотреть как над объектами работает группа. По запросам посетителей, группа Pomme de Boue предоставила доступ к картам размещения других объектов по городу. Карты находятся в помещении галереи.
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора a8610e3.jpg» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» />
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Выставка Pomme de Boue
Когда: до 27 февраля, ежедневно кроме понедельника с 11:00 до 19:00
Где: Dymchuk Gallery, ул. Ярославская, 21
Вход свободный
Группа Pomme de Boue согласилась ответить на вопрос «Вечернего Киева».
Уже более трех лет на улицах столицы в неожиданных местах можно заметить ваши мозаики. Как появилась идея, с чего все начиналось?
Странный этот разговор — о том, с чего все началось. Ну разве можно у старого панка спрашивать, когда он получил первую двойку в школе. Это было давно и не имеет значения.
Мы сейчас находимся в состоянии, которое началось примерно год назад, в марте
2021. Мы только начали приходить в себя от коронавируса, который дался
непросто. И здесь поступает срочный заказ — сделать что-то в пойме реки Лыбидь для Французской весны. Пять больших мозаик. Срочно. Мы едва выдавили из себя пять эскизов. ОК, но не то. Нарисовали еще десяток. Много раз ездили на локацию. И с бешеной скоростью принялись резать плитки (проект «Голубой лабиринт» был представлен в Киеве в пределах Французской весны в апреле 2021 года — Ред.).
В проекте «Голубой лабиринт» мозаики размещали в пойме реки Лыбидь. Фото: Pomme de Boue
В проекте «Голубой лабиринт» мозаики размещали в пойме реки Лыбидь. Фото: Pomme de Boue
После этого штурма почему-то пошла волна заказов на мозаики. Наше новое состояние можно описать примерно так. Мы хотим делать большие мозаики около 60 см в диаметре (сейчас хотим делать метр в диаметре). Мы стали придумывать мотивы и рисовать очень быстро, десятки вариантов одного рисунка за два-три дня. Мы придумали как можно изображать архитектурные элементы — как детали на чертеже, то есть с помощью изометрий. Мозаики стали заметно похожи на архитектурные мотивы.
Мы ненавидели затирку, то есть черный цемент, втирающий в щели между кусками кафеля. Мы приобрели алмазные напильники, сетки с алмазным напылением и кучу наждаков и оселков и стали шлифовать края мозаик, чтобы куски изразца
подходили друг к другу почти без просвета. Мозаики от этого стали смотреться приметно по другому. Можно считать, что мы с этого момента и существуем. Расскажите, как вы выбираете локации в городе, и как к определенному месту создаете работу. Что для вас важно?
Выбор места — крайне непростое дело, есть долгий перечень условий, благоприятных для уличной мозаики. Скажем, стена должна быть ровной и не окрашенной, не покрытой штукатуркой или утеплителем. Стена должна быть в месте, где ходят люди. Стена должна быть освещена солнцем в солнечный день. И так далее,
таких условий много.
Некоторые места нам просто нравятся. Скажем, район вокруг арки Дружбы народов. Мы там были уже раз двадцать, прошли много раз всеми спусками и подъемами. Нашли три места, где можно было что-то приклеить. Но одно в тени, с двумя другими тоже не всеОК. Впрочем, это все не имеет значения.
В общем важно, что мы живем в Киеве, к которому относимся с большим интересом
и хотелось бы верить пониманием. В идеале мозаики не должны быть какой-то декоративной чепухой, наклеенной на той или иной стене. Нет, они должны стать частью общественного пространства, городской среды, просто Киева. Они должны производить впечатление, что они всегда здесь были. И в этом — большой соблазн стрит арта: не работать для выставок, украшения интерьеров. А делать то, что находит свое место и там поселяется, становится частью города, частью жизни, как деревья, трамвайные пути или облака над домами.
Какую работу считаете для себя знаковой и почему?
Непонятно, что означает слово «знаковый».
В прошлом году мы начали серию крупных мозаик ФЛОРА (расположены у пешеходного моста на Труханов мост, в парке Марии Заньковецкой и т.д.— Ред.) Мы испытываем своего рода чувства должны украшать город знаками весны и просыпающейся природы. Место мозаика — в парках, там растут деревья и цветы. Флоральные мотивы, всевозможные цветы, плоды и листья, очень
распространены в декоративном искусстве. Наша ФЛОРА заполнена загадочно изогнутыми разноцветными формами. Это геометрия, которая готова зацвести. Это, если угодно, растительный конструктивизм. Наверное, в этом году мы сделаем еще несколько Флор. roboti-unbspgalereyi-intervju-znbsppomme-de-boue-db38a25.png» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с Pomme de Boue» />
Моза ». Фото: Pomme de Boue
В каких самых необычных местах размещали мозаики?
Достаточно необычное место— дно фонтана перед бывшим Дворцом пионеров.
Наклеить большую мозаику на дно бассейна, то есть под водой, было непросто.
«Булижник—оружие пролетариата» перед входом в кинотеатр Октябрь.
На том самом месте, где стояла бронзовая скульптура, мы приклеили мозаику. снесенном памятнике.
Мозаика на месте скульптуры «Булижник — оружие пролетариата». Фото: Pomme de Boue
В столичной галерее открылась ваша первая персональная выставка. Какие работы вы подготовили для экспозиции? Какие темы и проблемы их объединяют?
В общем говоря, мы абстракционисты. Мы не иллюстраторы. Иллюстраторов сегодня стало почему-то очень много, появилось много мастеров и мастериц милых и потешных рисунков, мы такие.
Несмотря на ломаные линии, мозаики выглядят уравновешенно и гармонично. Фото автора
Проблематика, конечно, есть, это гармония и совершенство. Полосы и углы на наших мозаиках и в наших скульптурах ломаются, натыкаются друг на друга. Это взрыв, это крайне неспокойные картинки. Тем не менее, они вполне уравновешены и гармоничны. Они кажутся геометрическими, но если вы присмотритесь, то у них много странно изогнутых линий, картинки идут волнами, перекашиваются, направляются то в одну, то в другую сторону. Они живут своей жизнью. Есть смысл их рассматривать. И хотелось бы верить, что их окончательно рассмотреть невозможно.
Можно сказать так: наши мозаики о том, что в нашей жизни есть вещи, которые можно долго разглядывать, пытаясь понять. Эти вещи не поддаются нам, они ускользают от понимания.
В новом выставочном пространстве хаба «Культурный гараж» продолжается экспозиция «Тело и Город» сестер Екатерины и Татьяны Очередько.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»