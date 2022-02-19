Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue
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Посетители могут рассмотреть объекты группы, созданные 2021 года специально к выставке. Фото автора
С 2018 года в разных местах Киева — на фасадах домов, на мостах, в парках и даже на дне бассейна — появляются яркие разноцветные мозаики. Всего за все время в столице их расположено около 300. Создает мозаики из кусочков керамической плитки анонимная группа Pomme de Boue. Неизвестно, кто именно входит в состав группы, но за их деятельностью можно следить в Инстаграмме.
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» /> Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
Выставочные мозаики Pomme de Boue больше по размеру и выстроены. Фото автора
В этом году мозаики Pomme de Boue освоили новое пространство — галерейное. Dymchuk Gallery можно рассмотреть новые произведения группы 2021 года, которые больше по размеру.
«Эти работы гораздо более резкие, большие, сложные, и одновременно очевидно выстроенные, не такие анархические. Их можно назвать утопическими: они могли бы украшать стены домов, театров, вокзалов, метро. Многие — самые большие, созданные на данный момент», — отмечают авторы.
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с Pomme de Boue» />
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» />
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
На выставке представлены 5 скульптур, сделанные из смеси архитектурного цемента и песка. Фото автора
Все работы продаются, их стоимость от 200 до 3,5 тысяч долларов.
На видео в выставочном зале можно посмотреть как над объектами работает группа. По запросам посетителей, группа Pomme de Boue предоставила доступ к картам размещения других объектов по городу. Карты находятся в помещении галереи.
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интерв’ю с Pomme de Boue» />
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue» />
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Представленные на выставке работы Pomme de Boue продаются. Фото автора
Выставка Pomme de Boue
Когда: до 27 февраля, ежедневно кроме понедельника с 11:00 до 19:00
Где: Dymchuk Gallery, ул. Ярославская, 21
Вход свободный
Группа Pomme de Boue согласилась ответить на вопрос «Вечернего Киева».
Уже более трех лет на улицах столицы в неожиданных местах можно заметить ваши мозаики. Как появилась идея, с чего все начиналось?
Странный этот разговор — о том, с чего все началось. Ну разве можно у старого панка спрашивать, когда он получил первую двойку в школе. Это было давно и не имеет значения.
Мы сейчас находимся в состоянии, которое началось примерно год назад, в марте
2021. Мы только начали приходить в себя от коронавируса, который дался
непросто. И здесь поступает срочный заказ — сделать что-то в пойме реки Лыбидь для Французской весны. Пять больших мозаик. Срочно. Мы едва выдавили из себя пять эскизов. ОК, но не то. Нарисовали еще десяток. Много раз ездили на локацию. И с бешеной скоростью принялись резать плитки (проект «Голубой лабиринт» был представлен в Киеве в пределах Французской весны в апреле 2021 года — Ред.).
В проекте «Голубой лабиринт» мозаики размещали в пойме реки Лыбидь. Фото: Pomme de Boue
В проекте «Голубой лабиринт» мозаики размещали в пойме реки Лыбидь. Фото: Pomme de Boue
После этого штурма почему-то пошла волна заказов на мозаики. Наше новое состояние можно описать примерно так. Мы хотим делать большие мозаики около 60 см в диаметре (сейчас хотим делать метр в диаметре). Мы стали придумывать мотивы и рисовать очень быстро, десятки вариантов одного рисунка за два-три дня. Мы придумали как можно изображать архитектурные элементы — как детали на чертеже, то есть с помощью изометрий. Мозаики стали заметно похожи на архитектурные мотивы.
Мы ненавидели затирку, то есть черный цемент, втирающий в щели между кусками кафеля. Мы приобрели алмазные напильники, сетки с алмазным напылением и кучу наждаков и оселков и стали шлифовать края мозаик, чтобы куски изразца
подходили друг к другу почти без просвета. Мозаики от этого стали смотреться приметно по другому. Можно считать, что мы с этого момента и существуем. Расскажите, как вы выбираете локации в городе, и как к определенному месту создаете работу. Что для вас важно?
Выбор места — крайне непростое дело, есть долгий перечень условий, благоприятных для уличной мозаики. Скажем, стена должна быть ровной и не окрашенной, не покрытой штукатуркой или утеплителем. Стена должна быть в месте, где ходят люди. Стена должна быть освещена солнцем в солнечный день. И так далее,
таких условий много.
Некоторые места нам просто нравятся. Скажем, район вокруг арки Дружбы народов. Мы там были уже раз двадцать, прошли много раз всеми спусками и подъемами. Нашли три места, где можно было что-то приклеить. Но одно в тени, с двумя другими тоже не всеОК. Впрочем, это все не имеет значения.
В общем важно, что мы живем в Киеве, к которому относимся с большим интересом
и хотелось бы верить пониманием. В идеале мозаики не должны быть какой-то декоративной чепухой, наклеенной на той или иной стене. Нет, они должны стать частью общественного пространства, городской среды, просто Киева. Они должны производить впечатление, что они всегда здесь были. И в этом — большой соблазн стрит арта: не работать для выставок, украшения интерьеров. А делать то, что находит свое место и там поселяется, становится частью города, частью жизни, как деревья, трамвайные пути или облака над домами.
Какую работу считаете для себя знаковой и почему?
Непонятно, что означает слово «знаковый».
В прошлом году мы начали серию крупных мозаик ФЛОРА (расположены у пешеходного моста на Труханов мост, в парке Марии Заньковецкой и т.д.— Ред.) Мы испытываем своего рода чувства должны украшать город знаками весны и просыпающейся природы. Место мозаика — в парках, там растут деревья и цветы. Флоральные мотивы, всевозможные цветы, плоды и листья, очень
распространены в декоративном искусстве. Наша ФЛОРА заполнена загадочно изогнутыми разноцветными формами. Это геометрия, которая готова зацвести. Это, если угодно, растительный конструктивизм. Наверное, в этом году мы сделаем еще несколько Флор. intervju-znbsppomme-de-boue-04ff7cd.png» alt=»Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue />
Мозаика из проекта «Флора. Фото: Pomme de Boue
В каких самых необычных местах размещали мозаики?
Достаточно необычное место— дно фонтана перед бывшим Дворцом пионеров.
Наклеить большую мозаику на дне бассейна, то есть под водой, было непросто.
Другое необычное место — бывший постамент снесенной скульптуры Ивана Шадра
«Булижник—оружие пролетариата» перед входом в кинотеатр Октябрь.
На том самом месте, где стояла бронзовая скульптура, мы приклеили. />памятник снесенному памятнику.
Мозаика на месте скульптуры «Булижник — оружие пролетариата». Фото: Pomme de Boue
В столичной галерее открылась ваша первая персональная выставка. Какие работы вы подготовили для экспозиции? Какие темы и проблемы их объединяют?
В общем говоря, мы абстракционисты. Мы не иллюстраторы. Иллюстраторов сегодня стало почему-то очень много, появилось много мастеров и мастериц милых и потешных рисунков, мы такие.
Несмотря на ломаные линии, мозаики выглядят уравновешенно и гармонично. Фото автора
Проблематика, конечно, есть, это гармония и совершенство. Полосы и углы на наших мозаиках и в наших скульптурах ломаются, натыкаются друг на друга. Это взрыв, это крайне неспокойные картинки. Тем не менее, они вполне уравновешены и гармоничны. Они кажутся геометрическими, но если вы присмотритесь, то у них много странно изогнутых линий, картинки идут волнами, перекашиваются, направляются то в одну, то в другую сторону. Они живут своей жизнью. Есть смысл их рассматривать. И хотелось бы верить, что их окончательно рассмотреть невозможно.
Можно сказать так: наши мозаики о том, что в нашей жизни есть вещи, которые можно долго разглядывать, пытаясь понять. Эти вещи не поддаются нам, они ускользают от понимания.
В новом выставочном пространстве хаба «Культурный гараж» продолжается экспозиция «Тело и Город» сестер Екатерины и Татьяны Очередько.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»