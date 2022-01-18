Автобусы вместо маршруток: на Академгородке и в Дарницком районе ввели новые маршруты

magictr | 18.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Вместо тесных маршруток на маршрутах будут вместительные автобусы. Фото: Киевпастранс

Новые автобусные маршруты обычного режима движения №№ 57, 105 начнут курсировать уже с сегодняшнего дня, 18 января.

Движение маршрутов будет организовано:

— автобус № 57 «Станция метро «Академгородок» — авторынок «Чапаевка» по следующей схеме: проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) — Кольцевая дорога — улица Академика Заболотного — Столичное шоссе Заболотного;

Трасса автобусного маршрута № 57 полностью дублирует схему маршрутного такси № 576, которое прекратит работу.

— автобус № 105 «Улица Тростянецкая — Бориспольское шоссе » по следующей схеме: Улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Армянская — улица Ташкентская — улица Старобориспольская — Харьковская площадь— Бориспольское шоссе — 23 километр Харьковского шоссе Оплатить проезд можно завалидовав электронный билет (эле ктронная карта, QR-код, карта киевлянина, ученический электронный билет).

Перевоз пассажиров льготных категорий будет обеспечиваться без ограничений.

В автобусах контроль за оплатой проезда будут осуществлять контроллеры пассажирского транспорта КП «Киевпасстранс».

С расписанием движения автобусных маршрутов №№ 57, 105 можно ознакомиться на сайте КП «Киевпасстранс»: www.kpt.kyiv.ua.

К слову, 29 немецких низкопольных MAN на 60 пассажиромест заменили ржавые микроавтобусы на трех маршрутах города.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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