Автобусы вместо маршруток: на Академгородке и в Дарницком районе ввели новые маршруты
Вместо тесных маршруток на маршрутах будут вместительные автобусы. Фото: Киевпастранс
Новые автобусные маршруты обычного режима движения №№ 57, 105 начнут курсировать уже с сегодняшнего дня, 18 января.
Движение маршрутов будет организовано:
— автобус № 57 «Станция метро «Академгородок» — авторынок «Чапаевка» по следующей схеме: проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) — Кольцевая дорога — улица Академика Заболотного — Столичное шоссе Заболотного;
Трасса автобусного маршрута № 57 полностью дублирует схему маршрутного такси № 576, которое прекратит работу.
— автобус № 105 «Улица Тростянецкая — Бориспольское шоссе » по следующей схеме: Улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Армянская — улица Ташкентская — улица Старобориспольская — Харьковская площадь— Бориспольское шоссе — 23 километр Харьковского шоссе Оплатить проезд можно завалидовав электронный билет (эле ктронная карта, QR-код, карта киевлянина, ученический электронный билет).
Перевоз пассажиров льготных категорий будет обеспечиваться без ограничений.
В автобусах контроль за оплатой проезда будут осуществлять контроллеры пассажирского транспорта КП «Киевпасстранс».
С расписанием движения автобусных маршрутов №№ 57, 105 можно ознакомиться на сайте КП «Киевпасстранс»: www.kpt.kyiv.ua.
К слову, 29 немецких низкопольных MAN на 60 пассажиромест заменили ржавые микроавтобусы на трех маршрутах города.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»