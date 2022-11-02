Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по врагу, а ракетчики и артиллеристы поразили три района скопления противника.
Оккупанты запугивают жителей захваченных районов Херсонщины принудительной эвакуацией.
Событие:< /strong>В течение текущих суток наши военные пилоты нанесли по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района скопления живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке с фронтов.
Детали и комментарии:Самая горячая сейчас точка – Донбасс. Российские оккупанты ведут наступление сразу на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. В течение текущих суток враг нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и ракетами. иранскими дронами камикадзе в районах более 15 населённых пунктов. Среди них – ndash; Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области. Кроме того, по всей линии фронта оккупанты из танков, минометов, артиллерии и других видов вооружения обстреляли около 60 населенных пунктов.
«Продолжается так называемая «эвакуация» местных жителей с временно оккупированных территорий Херсонщины. Как особенность, отмечена эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части области. С 31 октября в Горностаевке начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования .. – отмечают в Генштабе ВСУ. – Местным жителям Новой Збурьевки оккупационные власти дали три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или в Россию. А с 5 ноября «эвакуация» будет принудительной».
Рашисты с 27 октября приступили к «ревизии» объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.
В результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в Токмак и Мелитополь. В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.
В Ульяновской области России мобилизованные устроили массовый протест отсутствие надлежащих выплат и опубликовали видеообращение к россиянам. Но, похоже, власти не собираются выполнять требования протестующих. По данным телеграмм-канала «Сердитая Чувашия», в воинскую часть уже съезжаются силовики для подавление бунта.
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Между тем РФ пытается получить оружие от Ирана и КНДР. Об этом сообщили в Пентагоне. Как заявил во время брифинга представитель Пэт Райдер, это показывает «какое место в мире они занимают сейчас с точки зрения изоляции». Также он отметил, что РФ попытается получить от Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса «земля-земля» для применения в Украине.
«Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем осветить это», – добавил Райден.
При этом, по его словам, США не располагают данными о том, что Китай передавал РФ военную помощь.
По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму. для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».
Украинская разведка сообщила, что в начале ноября Иран планирует прислать РФ новую партию своих дронов. Речь идет о более чем 200 боевых беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.