Аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» работают в усиленном режиме
Столичная система теплоснабжения — одна из трех крупнейших в Европе. Фото из архива Вечернего Киева
Ежедневно по городу курсирует 35 аварийных бригад, которые оперативно реагируют на повреждения и восстанавливают отопление у дома киевлян.
Ежегодно накануне отопленного сезона, аварийные бригады сетей. Это позволяет минимизировать количество повреждений на трубопроводах в холодное время года. Но специалисты отмечают, что из-за общего износа трубопроводов полностью избежать повреждений невозможно.
Сегодня 80% теплосетей столицы нуждаются в замене. Чтобы избежать аварийных повреждений трубопроводов, в холодное время года 1130 работников разных специальностей круглосуточно контролируют теплосети. В среднем ежесуточно они устраняют 30-40 повреждений, а также заменяют участки труб и восстанавливают отопление. К слову, за два последних года к ликвидации повреждений привлекли 33 новых аварийно-восстановительных автомобилей и передвижная диагностическая лаборатория.
Справочно.
Столичная система теплоснабжения— одна из трех самых больших в Европе. Это 2,7 тысячи километров теплосетей. За три года подряд «Киевтеплоэнерго» провело полную реконструкцию 340 км трубопроводов на наиболее аварийных участках.
Систему теплоснабжения обслуживает автопарк с 350 единицами спецтехники. С 2018 года компания уже обновила 30% всего парка. Через карантин в «Киевтеплоэнерго» возобновили работу дистанционных сервисов. Киевлянам предлагают ими активно пользоваться.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»