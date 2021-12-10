Авангардистский украинский фильм 1928 года выложили онлайн

magictr | 10.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Авангардистский украинский фильм онлайн

лента посвящена успехам первой пятилетки на Донбассе

В онлайн-программе «Открытый архив» вышел фильм «Одинадцатый» (1928) Волки Вертова в музыкальном сопровождении Антона Байбакова. Фильм можно посмотреть бесплатно до 22 декабря на сайте Довженко-Центра

Дзига Вертов — режиссер-экспериментатор, его лента «Человек с киноаппаратом» возглавил список лучших документальных фильмов всех времен по версии BFI. Вертовым и его братом оператором Михаилом Кауфманом в Украине на базе только что открытой Киевской киностудии ВУФКУ. Посвящённый успехам первой пятилетки на Донбассе, фильм повествует об ускоренной промышленной модернизации Востока Украины, что повлекло за собой преобразование. >

Авангардистский украинский фильм 192 ></p> <p>Одиннадцатый год советской власти — период индустриализации, возведение Днепровской ГЭС и других промышленных гигантов. Режиссер решил обойтись без «круглых дат», чтобы избежать лишней шумихи и официальных торжеств. Камера фокусируется только на главном — на работе, неутомимом строительстве новой социалистической действительности в УССР. 28 февраля 1928 года Дзига Вертов сказал, что «Одинадцатый» написан видеокамерой без посредничества сценария и что камера заменила для него перо писателя. Это позволило режиссеру утверждать, что он изобрел чистый кинематографический язык (в то же время глубоко социалистический), в котором камера непосредственно фиксирует сырую материю жизни. Фестиваль баварского кино проходит онлайн: что посмотреть</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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