Авангардистский украинский фильм 1928 года выложили онлайн
10.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет|
лента посвящена успехам первой пятилетки на Донбассе
В онлайн-программе «Открытый архив» вышел фильм «Одинадцатый» (1928) Волки Вертова в музыкальном сопровождении Антона Байбакова. Фильм можно посмотреть бесплатно до 22 декабря на сайте Довженко-Центра
Дзига Вертов — режиссер-экспериментатор, его лента «Человек с киноаппаратом» возглавил список лучших документальных фильмов всех времен по версии BFI. Вертовым и его братом оператором Михаилом Кауфманом в Украине на базе только что открытой Киевской киностудии ВУФКУ. Посвящённый успехам первой пятилетки на Донбассе, фильм повествует об ускоренной промышленной модернизации Востока Украины, что повлекло за собой преобразование. >