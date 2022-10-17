Атака на Киев. Российские оккупанты убили супругов, которые ждали ребенка

magictr | 17.10.2022 | Новости | Комментариев нет

Известно, что женщина находилась на 6 месяце беременности.

Атака на Киев. Российские оккупанты убили супругов, которые ожидали> > </p> <p><img class=

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