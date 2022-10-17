Атака на Киев. Российские оккупанты убили супругов, которые ждали ребенка magictr | 17.10.2022 | Новости | Комментариев нет Известно, что женщина находилась на 6 месяце беременности. Похожие записи В Киеве планируют возобновить работу детских садов Комментариев нет | Май 5, 2022 В Борисполе будут праздновать 180-летие со дня рождения Павла Чубинского (ФОТО) Комментариев нет | Янв 18, 2019 Парки «Прибрежный» и «Орленок»: что там будет Комментариев нет | Дек 1, 2021 Хакеры совершили кибернападение на официальный сайт Украины Комментариев нет | Янв 26, 2022 Об авторе magictr