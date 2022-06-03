Армия мародеров. Кафиры хвалятся, что воруют из украинских домов даже магнитики из холодильников
СБУ перехватила новый разговор рашистов.
Фото из сообщения ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Российские кафиры настолько дики, что воруют все подряд — даже магнитики из холодильников. Также они завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.
Детали и комментарии:Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. , вот я их себя взял», — рассказывает русский мародер своему брату. Он добавляет, что военные России воруют в Украине все, что видят: «Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, «тырчики», болгарки – все домой». «Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все «добро» сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать. Рашист очень этим волнуется. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, или вообще вернется он домой. Ибо мертвому ни припарка, ни крем не поможет», — иронизировала СБУ.
Недавно украинка Алина Коренюк — жительница Попасной Луганской области, которая из-за войны войны вынуждена была покинуть страну и уехать в Великобританию, рассказала ВВС, что узнала на российском танке вещи из своего дома. Фото российского танка, который везет украденное, сделал фотограф Reuters Александр Ермоченко, фото опубликовали 26 мая. Это фото, по словам женщины, сделано в пяти минутах ходьбы от ее дома. Первым на снимок обратил внимание мужчина Коренюк. Украинка говорит, что в коробке — новый бойлер, который планировали установить перед началом полномасштабного вторжения. Также она узнала свою скатерть, детскую постель с принтом Disney и красное одеяло. Женщина предполагает, что постельные принадлежности использовали, чтобы накрыть, возможно, телевизор или другую технику, которую оставили в доме. Она сказала, что не удивлена увиденным. «Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили», — объяснила она, пишет gordonua.com.
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«Тяга к мародерству прослеживается во всех конфликтах, к которым была вовлечена Российская Федерация. В 1990-х это отчетливо проявилось в Чечне. Чеченские войны воспринимали как внутренний конфликт. Это дало россиянам возможность скрыть от мира величайшие военные преступления. Года 2008 россияне в Грузии Бывший депутат парламента Грузии Гиви Таргамадзе вспоминал: «Они ведут себя как средневековые орды. Забирают компьютерную технику – Ладно. Но бытовые вещи, табуретки? Не знаю, где они живут. Видимо, у русских нет ни военных баз, ни домов нормальных. Им не платят денег, а вместо этого предлагают жить за счет награбленного во время таких нашествий». Россияне занимались мародерством и во время агрессии против Украины 2014 года. Когда они сбили самолет «Малайзийских авиалиний» на Донбассе, мир облетели шокирующие кадры, как убийцы собирали ценные вещи на месте падения Boeing 777″, — Рассказывает кандидат исторических наук Роман Пономаренко, пишет localhistory.org.ua. По его словам, российские солдаты вывозят из Украины по сто килограммов имущества на одну морду, потому что руководствуются вседозволенностью и безнаказанностью. А о том, что российское армейское командование терпит мародерство, свидетельствует разрешение использовать боевую технику, чтобы перевозить стиральные машины, телевизоры с плазменными экранами и другое награбленное имущество.