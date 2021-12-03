Арки с люстрами и 10-километровая гирлянда: детали Нового года этого года в Киеве
Новогодняя локация на Софиевской площади не будет уступать прошлогодней. Фото: Борис Корпусенко
В мэрии рассказали немного больше о праздновании Нового года в столице.
Новогоднюю елку на Софиевской площади торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений — игрушки красного и золотого цветов.фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы и т.д. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству.
В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток — как тоннель для любителей спортивных развлечений. Т
также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха. Там же посетителей будут встречать яркие кометы, что будут символизировать рождественские звезды. Праздничную атмосферу будет создавать рождественская музыка.
«В программе празднования были учтены потребности разных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий. Наша задача — обеспечить яркие зрелища и насыщенную праздничную программу, учитывая безопасность и экологическость проведения празднований», — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
На Владимирском проезде будут работать будет украшен иллюминацией, и зона фудкорта, традиционная концепция которой несколько изменена, учитывая вызовы настоящего. Еду будут готовить в стиле «стрит-фуд»: бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева .
Кстати, в Киеве уже заработал новогодний каток под открытым небом.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»