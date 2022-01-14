Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерки

magictr | 14.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

202

Арх ;люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Ксения Дацюк и Антон Тарасюк позируют на фоне здания Украинского Дома. Фото: Flora Gatsenko

Общественный ресторан Urban Space 500 презентует выставку фотографий «Портреты из забора и бетона» современной художницы, путешественницы и блоггерки Флоры Гаценко (Flora Gatsenko).

По словам автора на создание первой экспозиции «Портреты из плоти и бетона» ее вдохновило увлечение архитектурой советского модернизма.

Нынешний артпроект является продолжением первой фотовыставки из этого цикла, которая состоялась в июле 2018 года в артпространстве «Лавра» в Малой опере на Лукьяновке. Артпроект имел большой успех среди киевлян, а сама художница завоевала почетную медаль от Национального союза фотохудожников Украины. -unbspcentri-stolici-prohodit-fotovistavka-vidomoyi-blogerki-d9f5995.jpg» alt=»Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши» />

Экспозиция в из плоти и бетона» Фото: Саня Джант

«Путешествуя по разным городам или странам, я пыталась зафиксировать себя на фоне зарубежной архитектуры, а возвращаясь к Киеву опускала голову к асфальту. Одной из причин, которая заставила поднять голову и рассмотреть по сторонам стало сообщество #Savekyivmodernism», — отмечаетФлора Гаценко.

Архитектура и&nb& ;центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фотографка и блоггер Flora Gatsenkо. Фото: Artem Krychenuk

Эта инициативная группа, которая привлекает внимание к архитектуре киевского модернизма 60-90-х годов, что своей рациональностью конструктивизмом, лаконичностью архитектурных форм и брутализмом заставила фотограф открыть для себя многогранность нашего города.

После распада Советского Союза архитектура этого периода долго дискредитировалась как тоталитарная. Но, вопреки этому, эпоха киевского модернизма смогла подарить нашему городу немало интересных архитектурных объектов, привлекающих многих туристов и исследователей архитектуры. Среди них можно вспомнить знаменитые здания гостиницы «Салют» на площади Славы, «Тарелку» на Лыбидской площади, автобусный парк №7, на улице Бориспольской, Центральный дом художника и другие объекты…

Архитектура и&nb ;центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фрагмент эксозиции. Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и&nb&nb ;центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и&nb ;центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерки

Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и&nbn ;центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерки

Фото: Flora Gatsenko

Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши

Фото: Flora Gatsenko

Похожие записи

Об авторе

magictr