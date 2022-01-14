Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерки
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Ксения Дацюк и Антон Тарасюк позируют на фоне здания Украинского Дома. Фото: Flora Gatsenko
Общественный ресторан Urban Space 500 презентует выставку фотографий «Портреты из забора и бетона» современной художницы, путешественницы и блоггерки Флоры Гаценко (Flora Gatsenko).
По словам автора на создание первой экспозиции «Портреты из плоти и бетона» ее вдохновило увлечение архитектурой советского модернизма.
Нынешний артпроект является продолжением первой фотовыставки из этого цикла, которая состоялась в июле 2018 года в артпространстве «Лавра» в Малой опере на Лукьяновке. Артпроект имел большой успех среди киевлян, а сама художница завоевала почетную медаль от Национального союза фотохудожников Украины. -unbspcentri-stolici-prohodit-fotovistavka-vidomoyi-blogerki-d9f5995.jpg» alt=»Архитектура и люди: в центре столицы проходит фотовыставка известной блоггерши» />
Экспозиция в из плоти и бетона» Фото: Саня Джант
«Путешествуя по разным городам или странам, я пыталась зафиксировать себя на фоне зарубежной архитектуры, а возвращаясь к Киеву опускала голову к асфальту. Одной из причин, которая заставила поднять голову и рассмотреть по сторонам стало сообщество #Savekyivmodernism», — отмечаетФлора Гаценко.
Фотографка и блоггер Flora Gatsenkо. Фото: Artem Krychenuk
Эта инициативная группа, которая привлекает внимание к архитектуре киевского модернизма 60-90-х годов, что своей рациональностью конструктивизмом, лаконичностью архитектурных форм и брутализмом заставила фотограф открыть для себя многогранность нашего города.
После распада Советского Союза архитектура этого периода долго дискредитировалась как тоталитарная. Но, вопреки этому, эпоха киевского модернизма смогла подарить нашему городу немало интересных архитектурных объектов, привлекающих многих туристов и исследователей архитектуры. Среди них можно вспомнить знаменитые здания гостиницы «Салют» на площади Славы, «Тарелку» на Лыбидской площади, автобусный парк №7, на улице Бориспольской, Центральный дом художника и другие объекты…
Фрагмент эксозиции. Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko
Фото: Flora Gatsenko