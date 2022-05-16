Аппетиты уменьшились. Рашисты отказались от плана захватить весь Донбасс
У них появилась новая первоочередная цель.
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Событие: Россияне отказались от плана выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей. Теперь рашистам нужен только Северодонецк. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Подробности и комментарии:По его словам, кафиры направили 2,5 тысячи единиц техники в сторону Луганщины. Скорее всего, состоится распределение этих сил на несколько направлений: на форсирование реки Северский Донец, в Попасную в сторону трассы Лисичанск-Бахмут и на захват Северодонецка. «Россияне не могут преодолеть Луганскую оборону, поэтому свои цели с каждым днем поражений уменьшают. Взять две области рашисты не смогут и сами это понимают. Сейчас цель номер один — свободные города Луганщины, в частности Северодонецк. Орки бросают все силы, чтобы окружить областной центр Многотысячное русское нашествие пытается прорваться поближе к городу, но им это не удается.В селах на подступах к Северодонецку наши защитники дают достойный отпор, так что решисты даже отступают. , а дальше мы сможем начать процесс деоккупации территорий», — написал Сергей Гайдай. По его словам, чтобы остановить наступление войск России в направлении Северодонецка и Лисичанска, 8 полк спецназа совместно с НГУ и 15 ГУ УВКР СБУ уничтожили железнодорожные мосты, захваченные врагом в ключевом направлении между Рубежным и Северодонецком. Также Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории Луганской области подконтрольны Украине. «Под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+села и городки общин), Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донетчиной», — рассказал он в Telegram.
Американский институт изучения войны (ISW) также считает, что российские войска, вероятно, отказались от широкомасштабного оцепления украинских подразделений от Донецка до Изюма, но хотят захватить всю Луганскую область. «Российское военное командование, очевидно, будет отдавать приоритет Северодонецкому сражению, при этом некоторые усилия будут направлены на разрушение украинских наземных линий связи (НЛС) в восточной части Донецкой области. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и севера к более слабому окружению украинских войск, чем ожидалось сначала. Неудачные попытки российских войск переправиться через реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, вместо того, чтобы проводить более широкое окружение по нескольким направлениям», — говорится в сообщении Института.
читайте также: В 80-й день войны путинская армия сбежала с некоторых позиций, бросив оружие, но получила частичный успех вблизи Авдеевки «Сначала Кремль грезил захватами Киева, затем Харькова и Одессы «Мы хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредотачиваются на Луганщине — на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия — жестко «встречаем» московские фантазии с реальностью», — отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.