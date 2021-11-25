Антивакцинаторы митинговали в Киеве с QR-кодами «Единой России»
QR-код на фото ведет на страницу партии «Единая Россия». Фото: BBC News Ukrainian
На плакатах, державших в руках активисты, был размещен QR-код, который перенаправляет на страницу российской провластной партии «Единая Россия».
Сегодня в столице проходил второй марш антивакцинаторов, выступающих против якобы принудительной вакцинации и требующих освобождения из-под стражи своего провокационного наставника и скандального активиста Остапа Стахива. Одним из организаторов акции является движение «Права человека», основанное собственно Стахивым, которого подозревают еще в связях с Россией. Интересно, что на плакатах, с которыми митинговать сегодня участники, «засветился» QR-код, который ведет на страницу «Единой России» — провластной партии РФ.
На это обратил внимание журналист Остап Говда< /strong>, который «просканировал» коды с плакатов антиваксеров и написал об этом в своем фейсбуке.
«Это фото с сегодняшнего марша антивакцинаторов в Киеве. Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что „они не животные“. Я не знаю, кто печатал эти плакаты, но если просканировать коды, то вас заведет на сайт „Единой России“. И это не шутка», — написал он в себе в Facebook. QR-код и действительно перенаправляет на страницу российской партии. В комментариях к сообщению пользовательница под ником Paul Yakovich заявила, что она является одной из девушек, присутствующих на фото. Она обвинила автора фото в фотошопе, мол, на плакате был только муляж «кода». Отметим, что эту фотографию сделал фотограф авторитетного СМИ — BBC News Ukrainian.
«Добрый день, злые люди. Я девушка с фото. Во-первых, фото из сети интернет и к этому он был пустым (бутафорным), во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, и в том числе против «Единой России». Всем здоровье, и не берите глупого в голову», — написала она. -mitinguvali-unbspkiyevi-znbspqr-kodami-yedinoyi-rosiyi-0ba8d92.png» alt=»Антивакцинаторы митинговали в Киеве с QR-кодами «Единой России»» />
Отметим, что на сегодняшнее мероприятие собралось около 600 человек. Сначала участники митинговали под стенами ВРУ, а впоследствии колонной отправились в главное здание СБУ на Владимирскую.
Через некоторое время к маршу присоединилось еще несколько сотен человек. Участники требовали уволить Остапа Стахива, которого обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине. Отметим, что на днях Стахиву избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»